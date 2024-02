Google e Samsung trazem o “Circundar para Pesquisar” para os seus smartphones Android

1. Compre o que vê

Circundar para Pesquisar pode ajudá-lo a descobrir mais sobre os itens que vê e a comprá-los quando e onde a inspiração surgir. Por isso, se ver alguém a vestir uma blusa estampada exclusiva ou caso cruze com um prato rotativo de bolos com um design arrojado e atraente, basta manter pressionado o botão home ou barra de navegação e circunde ou rabisque os itens do seu interesse. A partir daí, pode comprar um item igual ou semelhante disponível na web.

2. Procure uma palavra ou frase

Com o Circundar para Pesquisar é fácil procurar definições de palavras ou frases. Imagine que está a assistir a um vídeo onde é apresentada uma bebida com a palavra “prebiótico”, mas não tem certeza do que se trata ou como é diferente de “probiótico”. Em situações normais, teria de sair de onde está e pesquisar a palavra. Agora, basta manter pressionado o botão home ou a barra de navegação para ativar o Circundar para Pesquisar e destacar a palavra “prebiótico” para saber mais sobre essa mesma palavra. Quando terminar, basta deslizar e retomar o vídeo.

3. Obtenha inspiração para viagens

O Circundar para Pesquisar pode até proporcionar ideias para a próxima viagem. É possível que se cruze com um vídeo ou um post nas redes sociais de alguém a explorar uma cidade e encontre um edifício com design exclusivo. Anteriormente, talvez fizesse uma captura do ecrã, trocasse de aplicação para fazer uma pesquisa, escrevesse uma pequena descrição ou pesquisasse por entre os comentários para descobrir o que era. Com o Circundar para Pesquisar basta rabiscar sobre o edifício para o identificar rapidamente (e talvez adicioná-lo ao seu próprio itinerário de viagem).

4. Compare opções

Agora poderá comparar facilmente opções e sem sair do ecrã. Imagine que está a enviar mensagens de texto para amigos para decidirem o local onde irão comer. Eles enviam-lhe duas sugestões de restaurantes diferentes, mas não está familiarizado com nenhum deles. Em vez de estar a alternar entre a conversa de texto e uma aplicação para fazer a pesquisa, basta manter pressionado o botão home ou a barra de navegação e destacar um dos nomes do restaurante. Sem sair da aplicação de mensagens, poderá ver o menu do restaurante, fotos de pratos populares, avaliações dos clientes e a sua localização. Depois de pesquisar as duas opções, basta deslizar e informar o grupo qual dos restaurantes prefere.

5. Faça perguntas mais complexas

O Circundar para Pesquisar não disponibiliza apenas informações rápidas mas também respostas baseadas em Inteligência Artificial (IA) (disponível em países selecionados). Imagine que se depara com vários posts em redes sociais com cachorros-quentes com excelente aspecto e quer saber mais sobre o motivo pelos quais este produto está em alta. Poderá usar também o Circundar para Pesquisar para fazer uma pergunta mais específica, como por exemplo "Por que motivo são tão populares?" Irá ficar a saber rapidamente que estes cachorros-quentes são coreanos e que estão a tornar-se muito populares através de informações úteis reunidas em toda a Web. Quando terminar, pode deslizar e voltar ao que estava a fazer.