Com o HyperOS a chegar já a todos os mercados, a Xiaomi quer apresentar aos utilizadores algumas regras que mudaram. Estas são quase óbvias, mas ainda assim a empresa resolveu alertar os utilizadores, por serem diferentes do que era a norma. Uma das mais importantes está no estado do bootloader, que no HyperOS terá um papel muito importante.

Desde sempre que a Xiaomi permite aos utilizadores alterar o estado do bootloader. Não é um processo simples e requer uma espera de 7 dias para que a autorização de desbloqueio seja dada para qualquer smartphone.

Se até agora era permitido alterar o estado deste elemento do Android, tudo mudará com a chegada do HyperOS. A Xiaomi quer ter um controlo muito maior deste elemento, que pode dar origem a problemas, mas que muitos usam para instalar novas ROM ou para testar novas versões da MIUI ou até do Android.

As regras de desbloqueio do bootloader foram alteradas, para impedir esse processo. As mudanças definidas pela Xiaomi para os seus smartphones são as seguintes:

Para utilizadores comuns, é altamente recomendável deixar o bootloader bloqueado (estado padrão) e não desbloqueá-lo.

Para entusiastas que desejam personalizar os seus smartphones e estão plenamente conscientes dos riscos associados ao desbloqueio de dispositivos, podem solicitar permissão de desbloqueio através da Comunidade Xiaomi. Devem ficar atentos ao portal de candidatura na Comunidade Xiaomi, que estará acessível na app em breve, e as regras de inscrição serão baseadas na página da candidatura.

Os sistemas operativos anteriores, como MIUI 14, ainda mantêm a capacidade de desbloqueio. Os utilizadores não receberão mais atualizações do Xiaomi HyperOS se deixarem os seus dispositivos desbloqueados. Para receber as atualizações do Xiaomi HyperOS, deve entrar em contacto com o serviço pós-venda.

Fica assim claro que a alteração do bootloader trará problemas na chegada do HyperOS e depois nas atualizações seguintes que a Xiaomi oferecerá. Estas vão ficar bloqueadas caso os smartphones tenham alterado este elemento, o que pode ser um problema para muitos utilizadores.

Esta é uma alteração que muitos não esperavam, dada a postura da Xiaomi no passado. Com o HyperOS tudo muda e a marca quer garantir a segurança dos utilizadores e dos próprios smartphones, impedindo o roubo de dados e informações.