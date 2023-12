O HyperOS é já uma certeza da Xiaomi e já está a ser instalado em alguns smartphones, ainda que na China. A grande novidade é que este está já acessível no mercado global, com os planos da Xiaomi a serem finalmente revelados, mostrando que o HyperOS já pode ser instalado em alguns smartphones.

A Xiaomi surpreendeu todos ao revelar o HyperOS para os seus smartphones e outros dispositivos. Este é um sistema operativo proprietário que passará a estar presente nos smartphones da marca e onde todas as novidades e melhorias vão ser aplicadas diretamente, sem depender da Google.

Ainda que esta seja uma boa notícia, ainda mais interessante é a vontade da marca em tornar o HyperOS acessível aos smartphones que já estão no mercado. Além disso, e esta não era esperada por agora, é a sua disponibilização geral, não se limitando ao mercado chinês.

Xiaomi HyperOS starts rolling out!

Eligible users will receive OTA updates gradually and can experience the new features!



Don't hesitate to share your valuable feedback with us through the system app the "Services & feedback". We are looking forward to hearing your… pic.twitter.com/IIMj6ULxdr — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) December 18, 2023

A provar que a Xiaomi está mesmo apostada no HyperOS de forma total está o anúncio de que este sistema já está acessível a um lote de equipamentos. A marca tem os seus planos definidos e revelou-os no Twitter, bom como à lista dos primeiros smartphones, e não só.

Este primeiro lote é composto pelos 13 Ultra, 13 Pro, 13, 13T Pro, 13T, Redmi Note 12, Redmi Note 12S e Pad 6. Claro que mais tarde a lista será alargada e muitos mais smartphones vão receber o HyperOS e todas as suas novidades, que conheceremos ao longo dos próximos meses.

Xiaomi HyperOS rollout starts on POCO F5!



Owners of POCO F5 will be the first to experience Xiaomi HyperOS. Eligible users will receive the OTA update and be able to experience the new features.



Release plans for other models will be announced at a later date.



Follow us to get… pic.twitter.com/aNYbvRhFkN — POCO (@POCOGlobal) December 18, 2023

Do que a marca revelou também, o POCO F5 5G já começou a receber o novo sistema da Xiaomi nos mercados fora da China. Este é o primeiro a conseguir esta novidade e a ter acesso ao HyperOS. Os restantes modelos da lista, conseguem este acesso durante o primeiro trimestre de 2024.

Foi de forma muito rápida que a Xiaomi colocou o seu sistema no mercado e num lote muito grande de smartphones. Este continua baseado no Android, mas agora depende apenas da marca para as novidades e as melhorias, algo que a Google pode demorar a garantir.