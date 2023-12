Xiaomi SU7: o elétrico que vai chegar com autonomia de quase 800 km

Aquilo que conhecemos do segmento dos elétricos ainda será muito pouco. Em poucos anos houve melhorias significativas e há várias empresas a prepararem-se para entrar no mercado. A Xiaomi é uma delas e o seu primeiro veículo, o Xiaomi SU7 terá uma autonomia de quase 800 km. Já há umas imagens oficiais a circular.

Xiaomi SU7: 2 versões - motor elétrico de 220 kW ou 275 kW de potência

Sim, a Xiaomi também vai entrar no segmento automóvel e o seu primeiro veículo será o Xiaomi SU7 que virá com o HyperOS. Do que se sabe, este veículo deve estar disponível em duas opções: pack de baterias de 73,6 kWh ou 101 kWh.

Relativamente ao modelo com pack de baterias de 73,6 kWh, será possível ter uma autonomia na ordem dos 628 km a 668 km em ciclo CLTC. Já no caso do pack de baterias de 101 kWh, a autonomia poderá chegar aos 800 km.

Em termos gerais, terá 4,99 metros de comprimento, 1,96 metros de largura e 1,4 metros de altura, com 1980 kg. Estes números vão ser suportados por um motor elétrico de 220 kW (versão base) ou 275 kW de potência, dependendo da versão escolhida pelo consumidor.

Dizem os rumores que a versão base do Xiaomi SU7 deverá custar cerca de 24,830 euros. A versão com mais autonomia e mais poderosa custará 39,100 €.