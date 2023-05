Será que os carros elétricos aguentam tanto calor? Tesla levou os seus carros para o deserto

O calor é um dos maiores inimigos dos carros elétricos. Será que em temperaturas abrasadoras do deserto eles não se incendeiam? Num vídeo recente a empresa de Elon Musk mostra um teste de durabilidade aos Tesla Model S, Model 3, Model X e Model Y, nas altas temperaturas dos Emirados Árabes Unidos.

Tesla testa os seus elétricos no forno do deserto

Qualquer marca de automóveis que tenha um pouco de respeito por si própria e pelos seus clientes tentará sempre melhorar os modelos que fabrica, mesmo depois de os colocar à venda. E uma das formas de melhorar um automóvel é testá-lo vezes sem conta até que algo se avarie, para que o fabricante possa resolver o potencial problema antes que qualquer cliente o encontre.

É por isso que vemos frequentemente fotografias de espiões de protótipos camuflados a serem submetidos a testes em tempo frio. Mas, como mostra o vídeo acima, um carro novo também tem de ter um desempenho impecável em condições de calor extremo.

Publicado ontem pela Tesla no seu canal oficial do YouTube, o vídeo documenta a forma como os engenheiros de qualidade do fabricante americano de veículos elétricos testaram a durabilidade do Model S, Model 3, Model X e Model Y nas altas temperaturas do Dubai e arredores, onde os termómetros atingem frequentemente mais de 50 graus Celsius durante o verão.

Como se isso não fosse suficientemente extremo, a humidade também pode atingir 80 a 90%, tornando-a uma combinação insuportável para os seres humanos. Os automóveis, no entanto, têm de ser capazes de funcionar como anunciado, oferecendo conforto no interior.

Como salienta um dos engenheiros no vídeo, a Tesla - tal como muitos outros fabricantes de automóveis - também efetua testes em condições meteorológicas frias no norte da Europa durante o inverno. Apesar disso, os clientes raramente (ou nunca) se deparem com condições tão extremas.

Portanto, se o automóvel conseguir lidar com as estradas geladas da Noruega e o calor abrasador dos Emirados Árabes Unidos, então deverá ser suficiente numa auto-estrada nos desertos da Austrália ou numa estrada rural na Suécia.