Máquina de gravação e corte a laser Sculpfun S30 Ultra com enorme área de trabalho

A Sculpfun acaba de colocar no mercado uma nova máquina de gravação e corte a laser, com três opções de 11W, 22W ou 33W, que se distingue das restantes opções pela enorme área de trabalho de 600 x 600 mm. Promete ainda um trabalho de grande precisão e rapidez.

A Scuflun S30 Ultra está disponível com laser de 11W, 22W e 33W. Basicamente, o que se altera entre elas é a precisão do foco a laser e a espessura dos materiais que é capaz de cortar. Por exemplo, na de 11W consegue, numa só passagem, cortar madeira de 10 mm e madeira prensada de 6mm. A de 22W corta até 15mm de madeira e a de 33W consegue, numa só passagem promete cortar madeira de 20 mm.

A área de trabalho é de 600 x 600 mm, o que dá ao criador uma possibilidade muito maior em termos de trabalhos a executar. Além disso, a própria estrutura não é muito maior que isso, tendo 840 x 800 mm, sendo facilmente colocada em diferentes plataformas.

A Sculpfun fala de uma elevada velocidade no trabalho e também de grande precisão. Mesmo escolhendo uma opção inferior, é possível fazer upgrade para a de 22W ou 33W, com a troca apenas do módulo do sensor, uma vez que a estrutura está desenhada para fazer essa alteração.

Esta máquina cumpre também com uma série de sistemas de segurança, para que nada falhe no momento de cortar ou gravar.

A gravadora laser Scuflun S30 Ultra está disponível em 3 modelos, onde apenas varia a potência do laser e o preço, existindo um código de desconto diferente para cada:

Scuflun S30 Ultra 11W por 489€: SCULP30EU11

Scuflun S30 Ultra 22W por 799€: SCULP30EU22

Scuflun S30 Ultra 33W por 989€: SCULP30EU33

Todos os preços incluem IVA e os portes são gratuitos. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e isenta de custos adicionais.

Scuflun S30 Ultra