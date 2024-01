Blackview lança novos smartphones robustos BL9000 e BL8000

A Blackview, pioneira nos smartphones robustos e conhecida pela sua qualidade, acaba de lançar no mercado dois novos smartphones, que podem ser considerados de topo no que é habitual em termos de características neste segmento. Conheça os novos Blackview BL9000 e BL8000.

Os novos smartphones da série BL partilham algumas das suas características, nomeadamente o dual SIM 5G, o tamanho do ecrã frontal, o facto de terem também um ecrã traseiro e, claro, uma grande autonomia com os seus 8800 mAh. Mas vamos a todos os pormenores.

Blackview BL9000

Este novo BL9000, ligeiramente superior ao BL8000, oferece um conjunto de características único, com pormenores que fazem a diferença e o colocam no topo, face ao que existe atualmente no mercado.

Em momento de lançamento, já tivemos oportunidade de o testar e de dar a nossa opinião, que pode ser vista no artigo que se segue.

As características do BL9000

O novo Blackview BL9000 vem equipado com um SoC MediaTek Dimensity 8020 5G de 6nm, com 12 GB de RAM (expansível para 24 GB RAM) e 512 GB de armazenamento interno FlashUFS 3.1.

O ecrã principal tem uma diagonal de 6,78", com resolução FullHD+ (1080 x 2460 px), taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 600 nits. Já o ecrã traseiro, circular com uma diagonal de 1,32", é de baixo consumo, tem resolução 360 x 360 px e uma taxa de atualização de 60 Hz. Ambos os ecrãs têm proteção Corning Gorilla Glass Victus.

A bateria deste smartphone tem uma capacidade total de 8800 mAh, composta internamente por duas baterias de 4400 mAh. Isso permite carregar com uma potência máxima estonteante de 120 W! Além disso, esta bateria permite carregar outros dispositivos como se fosse um powerbank.

Este smartphone traz captura de imagem com AI, onde na traseira pode contar com 2 câmaras, uma de 50 MP Samsung ISOCELL GN5 e outra de 13 MP grande angular e ultra macro. Já na frontal, tem uma câmara SK Hynix 5022Q de 50 MP.

Sendo este um smartphone todo-terreno, conta com certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Além disso, oferece Wi-Fi 6 (802.11ax), rede móvel 5G e 4G, com um slot para 2 cartões nano SIM. Tem NFC, sensor de impressões digitais na lateral e som stereo Harman Kardon (Smart-PA). Este smartphone tem um peso que ascende a 412g, e uma dimensão de 179,5 x 82,6 x 17 mm.

Blackview BL8000

O Blackview BL8000, com um preço mais em conta, traz um SoC MediaTek Dimensity 7050 de 6nm, trazendo também uma capacidade interna enorme, de 512 GB numa Flash UFS 3.1. A RAM é igualmente generosa, com 12 GB expansíveis até 24 GB, recorrendo ao armazenamento interno.

O ecrã principal é também de 6,78" FullHD+, com pico de brilho de 550 nits e taxa de atualização dinâmica de 120 Hz. Já o ecrã traseiro, mais modesto, tem uma diagonal de 1,32" e resolução 240 x 240 píxeis, em formato retangular. Os dois ecrãs contam com proteção Corning Gorilla 5.

A grande bateria, com capacidade de 8800 mA, tem carregamento rápido a 33 W e pode também ser utilizada como powerbank, para fornecer energia e carregar outros dispositivos.

No que respeita à fotografia, o BL8000 traz 3 câmaras traseiras: câmara principal de 50 MP (Samsung ISOCELL GN5), ultra angular de 8 MP (117º), e câmara de profundidade de 2 MP. A câmara frontal é de 16 MP, com uma angular de 90º.

Naturalmente, inclui também as proteções habituais na sua estrutura, contando com os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H. O Wi-Fi vem na versão 6 (802.11ax), traz Bluetooth e NFC, e tem som stereo. Pesa 385g.

Preço e disponibilidade

Os novos smartphones Blackview BL9000 e BL8000, ambos com sistema operativo DokeOS 4.0 baseado no Android 13, estão disponíveis em promoção de lançamento até ao próximo dia 19 de janeiro, com desconto na ordem dos 50%:

Blackview BL9000 : disponível por 287,99€ + IVA, limitado às primeiras 500 unidades. Além disso, as primeiras 100 unidades receberão gratuitamente os auriculares Airbuds8.

: disponível por 287,99€ + IVA, limitado às primeiras 500 unidades. Além disso, as primeiras 100 unidades receberão gratuitamente os auriculares Airbuds8. Blackview BL8000: disponível por 191,61€ + IVA, limitado às primeiras 1000 unidades. Além disso, as primeiras 100 unidades receberão gratuitamente o smartwatch Blackview W50.

Blackview BL9000

Blackview BL8000