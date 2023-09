Samsung vai usar chips IA em todos os seus eletrodomésticos até 2024

Embora o assunto da Inteligência Artificial seja um dos mais populares do momento, muitos julgam que esta inovação seja aplicada ainda apenas de robots, tecnologia avançada, sistemas inteligentes de grandes dimensões, etc. Mas a verdade é que ela está cada vez mais perto de nós... e até mesmo nas nossas casas. Assim, a Samsung vai incluir chips IA em todos os seus eletrodomésticos até ao ano de 2024.

Chips IA vão fazer parte dos eletrodomésticos da Samsung até 2024

Já sabemos que as nossas casas contam com sistemas inteligentes que atuam de várias formas, como as máquinas de lavar que nos notificam que a lavagem está feita, frigoríficos que dão o alerta da porta aberta, etc, através de alertas enviados para os nossos telefones, também eles inteligentes.

A utilização de tecnologias de Inteligência Artificial está a alastrar-se a uma velocidade admirável por vários segmentos. Como tal, algumas empresas como a Samsung estão agora também a optar por integrar os chips IA em todos os seus eletrodomésticos até 2024. A empresa sul-coreana quer mostrar que está na linha da frente neste setor e, como tal, até ao próximo ano quer que todos os seus eletrodomésticos sejam ainda mais avançados e inovadores através da integração destes componentes de Inteligência Artificial.

Estes chips tratam-se de NPUs, ou Unidades de Processamento Neural, e vão assim fazer parte dos equipamentos de gama média e alta da empresa. Os chips IA vão então ser integrados em vários eletrodomésticos, como frigoríficos, máquinas de lavar loiça, fornos, sistemas de ar condicionado, televisões inteligentes, entre outros.

Através dos NPUs, a Samsung procura adicionar capacidades de Inteligência Artificial a estes equipamentos que fazem parte de praticamente qualquer casa. Segundo a empresa, um dos principais objetivos desta implementação é que os eletrodomésticos consumam pouca energia ao mesmo tempo que oferecem diversas funções.

Entre os recursos possíveis com a IA, estão o reconhecimento de voz e a assistente IA Bixby da Samsung. Os chips, por sua vez, serão desenvolvidos pela empresa sul-coreana DeepX.

Com esta integração poderemos ter um futuro interessante nas nossas casas em que, por exemplo, os fornos conseguem reconhecer os alimentos que estão a cozinhar, fornecendo ainda informações sobre os diferentes métodos de confeção. Os frigoríficos também podem reconhecer os alimentos armazenados, sendo que todos estes detalhes serão enviados para o sistema SmartThings da Samsung, o qual permite ao utilizador configurar e controlar várias funções destes equipamentos através do seu telemóvel.