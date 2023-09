Bill Gates e Elon Musk quase colaboraram! Mas o encontro acabou em discussão

A biografia oficial de uma das figuras mais controversas da história recente foi ontem colocada à venda: "Elon Musk". O seu autor, Walter Isaacson, relata vários momentos do CEO da SpaceX, incluindo um encontro com Bill Gates - que acabou numa discussão enorme.

Walter Isaacson está a revelar alguns fragmentos da vida de Elon Musk, como a sua intervenção na guerra da Ucrânia, e outras histórias de amigos, inimigos e de todos os que se relacionaram com Musk, incluindo o próprio autor.

Como conta Isaacson, em resultado de uma das suas grandes transações de ações, o magnata teve de dedicar cerca de 5,7 mil milhões de dólares à caridade, para efeitos fiscais, e planeou investi-los numa fundação que já tinha.

Bill Gates queria dar ideias de investimento a Elon Musk

Musk e Gates, que já se conheciam porque Gates tinha levado o seu filho a visitar as instalações da SpaceX, apesar de não serem amigos, encontraram-se num evento. Gates soube da disponibilidade de fundos de Musk para a filantropia e quis dar-lhe algumas ideias de investimento. Afinal, o fundador da Microsoft está no negócio há mais de duas décadas e, como empresário do setor da tecnologia, tinha todo o respeito de Elon Musk.

A primeira surpresa de Gates foi descobrir que Musk não tinha um assistente ou uma equipa para gerir a sua agenda. O fundador da Microsoft sentiu-se desconfortável por ter o seu assistente a ligar a Musk, pelo que decidiu fazê-lo ele próprio e combinaram encontrar-se enquanto visitavam a fábrica da Tesla em Austin.

Um simples passeio que acabou da pior maneira possível

A posição ambientalista e conservadora de Bill Gates é bem conhecida, já que todos os projetos apoiados pela fundação que partilha com Melissa Gates vão nesse sentido. Durante a visita, Gates partilhou a sua opinião sobre a sustentabilidade da utilização de baterias em veículos elétricos pesados e sobre o facto de a energia solar dar apenas um pequeno contributo para a resolução do problema climático.

O fundador da Microsoft, que é obcecado por pormenores técnicos, elogiou o conhecimento profundo que Elon Musk tem de cada produto e processo de produção na fábrica, bem como as suas realizações com a Starlink.

A Starlink é a concretização do que eu tentei fazer com a Teledesic há 20 anos.

Disse Gates.

De acordo com o seu biógrafo, o fundador da Tesla deve ter-se sentido um pouco atacado pelas afirmações do seu convidado e reagiu, exclamando que a filantropia era "um disparate". Gates, que tem conhecimentos em primeira mão sobre o assunto, falou-lhe do impacto e da importância de escolher os projetos certos. Musk pareceu gostar do que Gates tinha para dizer e combinaram que lhe seria enviado um resumo mais pormenorizado.

Bill Gates enfrentou Musk e este não gostou...

No decorrer da conversa, e perante a postura empenhada de Bill Gates em relação ao ambiente, o fundador da Tesla pegou no seu livro de reclamações e perguntou-lhe sobre a grande venda de ações da Tesla que Gates tinha feito recentemente e que lhe tinha custado 1,5 mil milhões de dólares. Algo que, de acordo com o seu biógrafo, perturbou Musk.

Como é que alguém que está tão empenhado nas alterações climáticas pode retirar o seu apoio a uma empresa que fabrica carros elétricos. É pura hipocrisia - porquê ganhar dinheiro com o fracasso de uma empresa de carros movidos a energia sustentável?

Disse Musk.

Gates confirmou que foi uma má decisão e pediu desculpa quando o fundador da Tesla tocou no assunto. O magnata de Redmond confessou a Walter Isaacson que Elon Musk tinha sido muito rude com ele, mas que "por ele ser tão rude com tantas pessoas, não é preciso levar isso a peito".

Depois de uma primeira discussão sobre a Tesla, a segunda discussão foi sobre a colonização de Marte:

Deixei-o explicar-me o que pensava sobre Marte, que é uma ideia um pouco estranha.

Disse Gates ao biógrafo de Musk.

A ideia de Musk é levar uma colónia de humanos para Marte

A colónia será mantida em segurança em caso de guerra nuclear. Segundo Musk, "estará viva depois de nos matarmos uns aos outros". Esta ideia contrariava a de Gates, que pretendia fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para evitar que isso acontecesse e para manter o planeta nas melhores condições possíveis, em vez de o descartar e fugir dele.

Após a visita tensa, Gates retomou o contacto com Musk e este censurou-o por ter uma posição curta nas ações da Tesla. Após a confirmação, Musk mostrou o seu "lado mau" e ridicularizou Gates até nas redes sociais. Apesar disso, o biógrafo de Elon Musk afirma que Gates foi muito mais diplomático. Num jantar em Washington, os participantes criticaram Musk e este comentou:

Podem pensar o que quiserem sobre o comportamento de Elon, mas não há ninguém no nosso tempo que tenha feito mais para alargar as fronteiras da ciência e da inovação do que ele.

O livro inclui também a opinião explícita do parceiro de Elon Musk, Grimes, sobre o encontro com Gates: "Imagino que tenha sido uma espécie de concurso de medição do pénis".

