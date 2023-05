As grandes empresas tecnológicas parecem estar ainda a tratar de arrumar a casa e têm-no feito com despedimentos de funcionários. Portugal parecia estar imune a estes cortes, mas agora isso mudou. A Microsoft avançou com o despedimento coletivo no nosso país.

Despedimento coletivo na Microsoft Portugal

Depois de no início do corrente ano ter anunciado que iria dispensar mais de 10 mil funcionários, a Microsoft parecia ter terminado este processo. Fez parte de uma reestruturação da empresa e pretendia aliviar os quadros de funcionários para reduzir custos.

Esse processo está agora a dar novos passos e irá afetar a Microsoft Portugal e os seus trabalhadores. Do que foi avançado pelo Observador, este será um despedimento coletivo e que irá afetar 112 trabalhadores da empresa, que assim perdem o lugar na sua estrutura.

A Microsoft Portugal considera que os ajustes organizacionais são uma parte regular e necessária no negócio da empresa. Garantiu também que continuará a priorizar e a investir em áreas estratégicas de crescimento para o seu futuro, dando todo o suporte e apoio necessário aos seus clientes e parceiros.

112 funcionários dispensados da empresa

Comunicámos aos nossos colaboradores, que iniciámos um processo de despedimento coletivo, uma vez que este é o mecanismo previsto pela legislação laboral portuguesa para quando os despedimentos afetam mais de 5 colaboradores em empresas com 50 ou mais de 50 funcionários. Não tomamos decisões como estas de ânimo leve. Estamos a trabalhar de forma próxima com os colaboradores impactados para garantir que são tratados com respeito e têm todo o nosso apoio durante estas transições

Revelou a Microsoft num comunicado emitido sobre este tema

A Microsoft não revelou quais são as áreas de negócio mais afetadas, mas está a ser avançado que os despedimentos vão recair na sua maioria no centro de competências Customer Experience & Success, que a empresa criou em 2017. Este terá crescido de forma exponencial nos últimos 3 anos de existência.