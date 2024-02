Xiaomi lança Smart Band 8 Pro por apenas 69,99 euros

A gigante tecnológica Xiaomi lançou ontem um conjunto muito interessante de equipamentos. Além dos smartphones Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra, a marca anunciou a nova Smart Band 8 Pro que chegará ao mercado por apenas 69 euros.

A Smart Band 8 Pro já tinha sido lançada na China em agosto de 2023. A Xiaomi anunciou ontem em Barcelona, num evento onde o Pplware está a participar, que a Smart Band 8 Pro passará a estar disponível à escala Global.

A Xiaomi Smart Band 8 tem um ecrã AMOLED de alta resolução de 1,74", com uma taxa de atualização aprimorada de 60Hz e uma resolução de 336×480 píxeis. A smart band é incrivelmente fina e leve, medindo apenas 9,99 mm de espessura e pesando apenas 22,5 g.

O seu corpo apresenta uma estrutura metálica elegante e está protegido pelo vidro de cobertura frontal Corning® Gorilla ® Glass Victus.

A Xiaomi Smart Band 8 Pro possui uma bateria de 289mAh, proporcionando uma longevidade de energia 23% maior, em comparação com a sua antecessora. Com uma utilização típica, pode durar até 14 dias, superando a sua geração anterior em mais 2 dias e garantindo uma utilização prolongada sem recargas frequentes.

Com um novo sensor de luz, a esta Smart Band 8 ajusta-se automaticamente de acordo com a intensidade da luz ambiente. Também inclui posicionamento GNSS integrado, permitindo aos utilizadores manterem-se cientes da sua localização, mesmo sem o seu telefone. Além disso, a Xiaomi Smart Band 8 Pro, com certificação 5ATM, está equipada com uma ampla gama de ferramentas úteis, como o assistente de voz Alexa e a função "encontrar telemóvel", adicionando conveniência ao quotidiano dos utilizadores.

Para garantir praticidade e elegância, a Xiaomi Smart Band 8 Pro vem com braceletes de libertação rápida em ambos os lados do corpo, permitindo uma troca fácil. Disponível em preto ou prateado, oferece uma ampla gama de materiais e de cores de braceletes, permitindo aos utilizadores personalizar completamente o seu visual. Além disso, para atender às preferências individuais, a Xiaomi Smart Band 8 Pro oferece uma seleção de mais de 200 mostradores de relógio, incluindo opções com temas de jogos, que adicionam um toque divertido à experiência.

A Xiaomi Smart Band 8 Pro oferece um acompanhamento desportivo de nível profissional, com uma vasta seleção de mais de 150 modos desportivos à escolha, que respondem às necessidades de cada um dos utilizadores.

A smart band vem ainda equipada com funções de monitorização de saúde. Atualizada com o novo módulo de monitorização de frequência cardíaca de 4 canais, a tecnologia avançada utiliza vários sensores para monitorizar continuamente a frequência cardíaca ao longo do dia, registando dados de saúde em tempo real.

A Smart Band 8 ficará disponível com um PVP recomendado de 69,99€.