A AGM Mobile apresenta o seu tablet à prova de água na IFA 2023. Conheça o PAD P1!

A IFA 2023, em Berlim, está a ser o palco escolhido pela AGM Mobile para o lançamento europeu da sua mais recente inovação: um tablet à prova de água, concebido para todos os ambientes e situações. Conheça esta novidade!

Considerado um tablet "All-in-One", o dispositivo que a AGM Mobile desenvolveu foi concebido para ser utilizado em todos os ambientes e em todas as situações. Não se distinguisse ele dos seus concorrentes por ser à prova de água.

O PAD P1 está em destaque na IFA 2023, um evento a acontecer em Berlim, na Alemanha, entre hoje, dia 1 de setembro, e a próxima terça-feira, dia 5 de setembro.

Estamos entusiasmados por apresentar o PAD P1 ao mercado europeu. O nosso objetivo era criar um dispositivo versátil que se adaptasse perfeitamente a diferentes ambientes e ocasiões.

Utilize-o no escritório, num estaleiro de construção ou simplesmente veja Netflix no seu banho. Com o seu design à prova de água, especificações potentes e peso reduzido, o tablet All-in-One faz verdadeiramente jus ao seu nome.