Preços dos combustíveis baixam finalmente no arranque de setembro… saiba quanto!

O mês de setembro arranca com as melhores notícias para os consumidores, principalmente para quem tem que andar com o carro todos os dias. Depois de um mês de agosto de aumentos sucessivos dos preços do gasóleo e da gasolina, saiba quanto vai poder poupar se abastecer o carro na próxima semana.

Setembro começa com uma ligeira descida dos preços dos combustíveis. Com base na evolução das cotações em euros é esperada uma descida de até 1 cêntimo por litro no preço do gasóleo.

Já no caso da gasolina, a descida de preço é ainda mais irrisória. Segundo fontes próximas do setor, o preço vai baixar apenas 0,5 cêntimos por litro.

Os preços dos postos lowcost também seguem as tendências de mercado, mas ainda será mais baixa a descida. A tendência da próxima semana será para uma ligeira descida de 0,0043 euros na gasolina 95 e de descida de 0,0115 euros no gasóleo.

Segundo a DGEG o preço médio do litro de gasolina em Portugal é de 1,874 euros e o preço do gasóleo é de 1,725 euros, sendo estes os valores mais elevados registados em 2023.

Se vai viajar para fora da sua zona de residência nestas férias, então garanta que abastece nos postos mais baratos, para tentar poupar algum dinheiro com as deslocações. Poderá ver aqui os postos que praticam os valores mais baratos por tipo de combustível nas várias regiões do país.