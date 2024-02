15,5 milhões de carregadores de portáteis Toshiba recolhidos por risco de incêndio

Os equipamentos que usamos no nosso dia a dia estão construídos de forma a nos oferecerem a máxima segurança possível na realização das suas funções. Mas agora a Toshiba detetou um problema e vai recolher 15,5 milhões de carregadores dos seus portáteis devido ao risco de incêndio.

Toshiba recolhe 15,5 milhões de carregadores de portáteis

Segundo as notícias recentes, a Toshiba recolheu agora nada menos do que 15,5 milhões de carregadores de portáteis devido ao risco de incêndio que estes representam. Os detalhes revelam que esses mesmos carregadores pertencem aos computadores portáteis da marca que foram vendidos entre o mês de abril de 2008 e o mês de abril de 2014, sendo que este recall foi feito nos Estados Unidos da América e no Canadá no passado dia 21 de fevereiro.

Daquilo que se sabe, o recall menciona que os carregadores podem aquecer demais e lançar fagulhas, podendo queimar e causar situações de incêndio. Há informação de que já foram reportadas 679 situações de carregadores e derreteram, queimaram ou promoveram incêndios e mais 43 ocorrências de problemas menores.

Os utilizadores devem conferir se o seu modelo faz parte da lista de carregadores a serem recolhidos e, caso se confirme, devem então depois deixar imediatamente de usar os equipamentos e contactar o apoio ao consumidor para a devida substituição. A Toshiba entregará de seguida um novo carregador dentro de 7 a 14 dias úteis.

Normalmente os utilizadores acabam por se ir atualizando e comprando equipamentos mais modernos, mas sabemos que ainda existem aqueles que se mantêm com os modelos mais antigos, pois um computador portátil de 2008 já existe há pelo menos 16 anos... o que é bastante tempo para um equipamento destes. No entanto em muitos caso são usados para tarefas mais simples ou até para armazenemento de ficheiros mais antigos.

Para além disso, dependendo das necessidades dos utilizadores, em muitos casos nem é necessário comprarem um portátil mais recente, visto que conseguem fazer as suas tarefas através do smartphone e/ou tablet.