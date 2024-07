X prepara novidade que terá um impacto gigante na plataforma: um botão de dislike

Elon Musk não se contentou em remover os likes dos perfis públicos no X e está agora a trabalhar numa nova funcionalidade relacionada com este tema. A rede social está de volta com a possibilidade de ter um botão de "dislike" nas respostas a posts.

Botão de dislike impactará (e muito) o X

A funcionalidade de um botão de "dislike" pode parecer óbvia, mas o X não quer replicar o teste que a empresa já realizou antes da chegada de Musk. Essa pequena experiência permitia que os utilizadores não gostassem das publicações, algo que não vingou e foi removido relativamente rápido da aplicação.

Agora, Musk está de volta, mas com um conceito diferente. As fugas de informação, o código da aplicação e algumas declarações dão uma ideia do verdadeiro objetivo deste novo botão "dislike". Tudo aponta para o facto de que não será utilizável para publicações normais.

De acordo com um vídeo partilhado por um utilizador da própria rede social, esta nova ação de "dislike" só estará disponível nas respostas. Por outras palavras, os utilizadores terão a possibilidade de "gostar" ou "não gostar" das respostas a uma publicação.

Qual o objetivo deste botão?

O objetivo, embora não oficializado, parece ter um fundo que vai além de saber quantas pessoas gostaram ou não gostaram de uma resposta. Graças a este sistema, o X poderia ter a ferramenta perfeita para efetuar uma classificação e mostrar certas respostas antes de outras (como no Stack Overflow, por exemplo). Ou mesmo ocultá-las se receberem um grande número de "dislikes".

E, embora o seu funcionamento não seja totalmente claro, há rumores de como poderia ser concebido. O utilizador @aaronp613 encontrou uma referência gráfica no X para iOS, pelo que já é possível ter uma ideia da forma e da estética que este botão terá.

De momento, temos de esperar, embora todas as fugas de informação, a inclusão destes elementos no próprio X e as intenções conhecidas de Musk tornem bastante provável que vejamos este botão de "dislike" em breve.

