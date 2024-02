E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos o novo Samsung Galaxy S24 Ultra, fomos conhecer Xiaomi 14 Ultra e o Dacia Spring elétrico, falámos de alguns avanços espaciais, e muito mais.

Nos últimos anos, a tecnologia de conversão de texto em voz deu passos significativos para melhorar a nossa vida quotidiana, desde assistentes virtuais como a Siri e a Alexa a livros eletrónicos que leem em voz alta. No entanto, ainda há espaço para melhorias neste campo, e a Amazon lidera o caminho com o seu novo modelo BASE TTS, considerado o maior do mundo.

O MWC será o palco onde a Xiaomi quer brilhar de forma única. Será ali que revelará ao mundo o Xiaomi 14 Ultra, que pretende ser um dos melhores smartphones do mercado, em especial no que toca à fotografia. Agora, Lei Jun revelou muito mais sobre esta proposta e mostrou-a em todo o seu esplendor, revelando muito mais sobre as suas capacidades fotográficas.

Quando o asteroide Chicxulub, de 10 quilómetros de diâmetro, atingiu a Terra há 66 milhões de anos, os dinossauros não tiveram qualquer aviso. A devastação que levou à extinção em massa de muitos animais e plantas poderá ter ditado o desaparecimento dos dinossauros. Se fosse hoje, será que a humanidade sobreviria? A NASA quer que, pelo menos, estejamos avisados do que por aí vem!

Os entusiastas anseiam, de ano para ano, as novidades que as marcas integrarão nos seus novos modelos de smartphone. Se para uns as revoluções vão escasseando, para outros, ainda há muito por onde inovar. Nas gamas altas, também pelo preço associado aos equipamentos, a expectativa é cada mais elevada. Assim sendo, fomos conhecer de muito perto a proposta de topo da Samsung para este ano, o Galaxy S24 Ultra. Apesar de a Inteligência Artificial (IA) estar em destaque, esta máquina vai muito além disso!

O plano da Neuralink é ambicioso e quer quebrar algumas barreiras. A empresa de Elon Musk espera em breve criar uma interface direta para o cérebro, abrindo assim caminho para uma realidade totalmente diferente. Com os testes em humanos já iniciados, surge agora a notícia de que o primeiro paciente humano consegue mexer um rato de computador apenas com pensamento.

Chega mais apelativo e confortável do que nunca, numa promessa da marca de entregar um carro com um design "mais Dacia". Conheça o novo Spring, "o automóvel totalmente elétrico com a melhor relação qualidade/ preço da Europa".

A Google tem o bom hábito de misturar o seu software e os seus serviços, garantindo assim as melhores ferramentas para todos os utilizadores. O OCR, com o Google Lens, ganha um destaque especial e agora está num novo espaço. Passou a fazer parte do Gboard, o teclado da Google para Android.

Em dezembro de 1972, durante a missão Apollo 17, os EUA fizeram a última aterragem na Lua. Depois desse dia, os americanos nunca mais pousaram no solo do nosso satélite. Agora, 52 anos depois, a empresa norte-americana Intuitive Machines fez um pouso histórico na Lua. O módulo de aterragem Odysseus, lançado no início deste mês, marcou uma nova era.

Os rumores sobre o dobrável da Apple têm-se intensificado e, com eles, cresce a curiosidade relativamente àquela que será a proposta da gigante tecnológica. Apesar de ter sido especulado que se trataria de um iPhone, é possível que o gadget seja, afinal, um tablet um ou laptop.

Atualmente, as pessoas que usam próteses, sabem que apenas são um suporte, uma peça mecânica, inerte, que está ali para auxiliar, que não aprende. No entanto, isso poderá mudar em breve. Estão em desenvolvimento as chamadas neuropróteses de inspiração biológica. São próteses que aprendem, que se ligam numa simbiose homem-máquina com funções naturais de comunicação com o sistema nervoso.

O Pplware está presente no evento da Xiaomi que se está a realizar em Barcelona. Sob o conceito “Human, Car, Home”, a empresa deu a conhecer vários equipamentos que serão certamente um sucesso de vendas. O equipamento que mais se destaca é o Xiaomi 14 Ultra que é provavelmente um dos melhores da atualidade.