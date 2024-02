Elon Musk afirma que a Tesla tem “o melhor modelo do mundo” para gerar vídeo

O lançamento do Sora pela OpenAI continua a provocar todo o tipo de reações. Este modelo de Inteligência Artificial (IA) generativa é capaz de criar vídeos de um minuto a partir de textos e de o fazer com resultados incríveis. Para Elon Musk, no entanto, a tecnologia apresentada não é particularmente surpreendente.

Tesla também gera vídeos através da IA

Este fim de semana, Elon Musk lançou um vídeo de 15 minutos no qual fala sobre a tecnologia de IA de geração de vídeo que a Tesla já tinha disponível no ano passado. Ele não dá uma data clara, mas ao fazê-lo quer deixar claro que a abordagem da OpenAI com o Sora não é nova.

Um utilizador disse a Musk que a Tesla devia fazer um videojogo, ao que Musk respondeu que "há muito tempo que queria fazer isso".

O CEO da Tesla referiu ainda que "a nossa simulação do mundo real e a nossa geração de vídeo são as melhores do mundo", comentando que o desenvolvimento de um videojogo só poderia acontecer após o lançamento de um sistema de condução autónoma não supervisionada que deverá ser "muito mais seguro do que a condução autónoma supervisionada".

A Tesla é um Sora para automóveis

Embora Musk tenha dito que a Tesla tem a capacidade de gerar vídeos do mundo real com física precisa há cerca de um ano, esses vídeos não são muito interessantes porque os dados vêm dos carros e o resultado parece um vídeo normal tirado das câmaras de um Tesla.

Isto significa que a IA da Tesla gera efetivamente vídeos que preveem o comportamento do trânsito, algo que "é essencial para a condução autónoma", afirma Musk. No entanto, não é de todo claro que possa gerar vídeos de outros cenários, uma vez que, de acordo com Musk, o sistema de IA da Tesla só foi treinado com vídeos de trânsito e não com o resto da nossa realidade.

Esses esforços estão em andamento na empresa de Musk há algum tempo. Em agosto de 2021, a Tesla organizou o seu "AI Day" e, nessa conferência, os seus engenheiros apresentaram os progressos que tinham feito nesta área, que se centrava especificamente no objetivo da condução autónoma. Um dos segmentos da apresentação falava do "Simulation", um videojogo desenvolvido internamente em que o Autopilot é o jogador.

O facto de estas declarações voltarem a aparecer demonstra que Musk está a aproveitar todas as oportunidades para enfrentar a OpenAI, uma empresa que ajudou a fundar mas que abandonou demasiado cedo. No fim de semana, voltou a criticar a empresa de Altman, revelando que não lhe é claro como é que a estrutura da OpenAI é legal.

E o Grok? Enquanto a OpenAI e a Google - que anunciou o promissor Gemini 1.5 - continuam a avançar com os seus chatbots ou desenvolvimentos como o Sora, os esforços da X.AI não parecem ser particularmente notáveis neste momento.

Em novembro, a empresa lançou o Grok, um chatbot que só pode ser acedido por assinantes do X e que responde de forma sarcástica. Não é exatamente o que é preciso para ganhar a batalha contra estas empresas.

