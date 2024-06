Elon Musk conseguiu! Tesla vai pagar mais de 50 mil milhões de euros de prémio

Elon Musk tem estado num verdadeiro braço de ferro com os acionistas da Tesla. Queria ver aprovadas algumas mudanças na estrutura da empresa e, principalmente, conseguir receber um prémio que tinha pendente. Agora, e com a votação feita, ficou claro que Elon Musk conseguiu e a Tesla pagará mais de 50 mil milhões de euros de prémio salarial.

Elon Musk conseguiu o apoio dos acionistas

Os acionistas da Tesla decidiram aprovar o prémio de 56 mil milhões de dólares (cerca de 52 mil milhões de euros) a Elon Musk, o CEO e dono da empresa. O anúncio foi confirmado pela empresa produtora de carros elétricos, naquilo que é um apoio claro à liderança do milionário, que acaba por ter a sua posição na empresa reforçada.

Na votação realizada foi também aprovada outra proposta, que prevê a transferência da sede da empresa para o Texas, sendo que até aqui estava localizada no Delaware. Foram ainda aprovadas outras propostas, nomeadamente a reeleição de dois membros do conselho de administração: Kimbal Musk, irmão do dono da Tesla, e James Murdoch, filho do magnata Rupert Murdoch.

Elon Musk passou parte dos últimos dias a publicar tweets que revelavam que a proposta começava a receber grande apoio dos acionistas. Agora, tem estado a agradecer esse apoio, com novas publicações na rede social X.

Tesla pagará mais de 50 mil milhões de euros

Este é, segundo os especialistas do mercado, um claro sinal de que o dono da Tesla goza de grande popularidade entre os investidores da marca. Muitos deles são fãs confessos deste excêntrico milionário e confiam nas propostas de Elon Musk e como isso se reflete na gestão da empresa.

A campanha realizada por Elon Musk estava a chegar a novos patamares, que preocupavam muitos analistas. O próprio Elon Musk tomou algumas posições mais extremistas, que poderiam ter prejudicado a Tesla.

Segue-se aquilo que poderá ser uma longa batalha jurídica para tentar levar esta decisão em frente. Um juiz do Delaware tinha proibido o pacote de prémios agora aprovado, tendo-o descrito como "insondável". Além deste, e já bem conhecidos, estão ainda outros possíveis processos judiciais, até porque este é o maior pagamento do género na história empresarial dos Estados Unidos.