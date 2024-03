Google impedida de abrir um centro de dados no Chile devido ao consumo excessivo de água

Em 2020, a Google recebeu aprovação para abrir um novo centro de dados para acompanhar o de Quilicura, mas um tribunal chileno decidiu agora que não pode avançar como planeado. A razão? O excessivo consumo de água...

O novo centro de dados no Chile está parado

O tribunal chileno ordenou à Google que suspendesse a construção deste novo centro de dados no Chile devido a uma questão de impacto climático. O plano da Google era investir 200 milhões de euros num centro em Cerrillos, Santiago.

No entanto, este centro de dados provocou críticas locais devido à enormíssima utilização de água. De acordo com a descrição da própria Google, o centro necessitaria de 7,6 milhões de litros de água potável por dia.

Esta quantidade era necessária para arrefecer os centros de dados, mas na situação atual do Chile foi considerada desproporcionada. Após 15 anos de seca por parte do governo, a construção de um centro de dados deste tipo não se adequa.

Tal como ordenado pelo tribunal chileno esta semana, os efeitos das alterações climáticas devem ser "incorporados na avaliação da componente água (Aquífero Central de Santiago), se aplicável, tendo em conta uma possível modificação do sistema de arrefecimento dos servidores associados ao projeto".

Uma das propostas consistia em substituir o sistema de arrefecimento à base de água por um sistema à base de ar, que consumiria mais energia mas menos água dos poços que exploram o aquífero. Mas o tribunal não foi convencido a dar a sua aprovação, mesmo com estas alterações.

Os projetos de centros de dados no Uruguai e no Chile estão ainda em fase exploratória e a equipa técnica da Google está a trabalhar ativamente com o apoio das autoridades nacionais e locais.

Explicou a Google.

De acordo com um relatório, os custos energéticos dos centros de dados são enormes. Atualmente, estima-se que os centros de dados representem entre 2% e 3% do consumo global de energia, crescendo ao dobro todos os anos. No caso do Chile, não é a energia mas a água que preocupa as autoridades.

