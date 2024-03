Carta de Condução: vem aí uma autêntica “revolução” nas regras

A carta de condução é o documento que atesta a aptidão de um cidadão para conduzir veículos a motor na via pública. A União Europeia está a preparar uma autêntica “revolução” nas regras relativas às cartas de condução. Saiba o que aí vem.

Carta de Condução: conheça as mudanças

Refere o ACP que haverá novas regras da Europa para as cartas de condução. A menos polémica, segundo o Automóvel de Portugal, é a carta de condução digital, sendo também, aparentemente, a mais fácil de implementar. Na prática, andar com a Carta de Condução no smartphone já é uma realidade.

Como já referimos, o Parlamento Europeu pretende que seja possível tirar a carta com apenas 17 anos, podendo conduzir acompanhado a partir desta idade. Já a partir dos 18 anos o objetivo é que os jovens possam conduzir veículos com peso até 4250 kg e autocarros para até 16 passageiros.

Do que se sabe, estão também previstas mudanças no que diz respeito ao ensino e formação, com um maior foco na condução defensiva, mas também noções de reação em caso de acidente. Também haverá um aumento da validade da carta de automóveis e motociclos para, pelo menos, 15 anos.

Estas medidas sobre a Carta de Condução já foram aprovadas pelo Parlamento Europeu. No entanto, têm ainda de ser aprovadas pelo Conselho Europeu. Caso sejam aprovadas, os países da UE deverão transpor a diretiva europeia para a legislação nacional.