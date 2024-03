Google prepara-se para acelerar a instalação de apps da Play Store no Android

Sendo um dos pilares do Android, a Play Store tem uma atenção especial da Google para as suas apps. Esta está a receber novidades a um ritmo interessante e agora a Google estará a testar uma novidade. Quer acelerar a instalação de apps da Play Store no Android e recorrerá a algo muito simples para o conseguir.

Google quer acelerar instalação de apps

Com atualizações constantes das apps, o Android tem uma limitação que a Play Store aplica no sistema da Google. Apenas uma pode ser instalada ou atualizada de cada vez, o que pode criar uma fila neste processo muitas vezes, fazendo-o demorar mais que o esperado.

Para otimizar este processo, a Google parece estar agora a testar uma novidade na sua loja de apps. Do que foi conseguido ver, em breve será possível ativar o download em paralelo das apps do Android, algo que acontecerá de forma automática e sem a intervenção do utilizador.

Esta não é ainda uma opção ativa para os utilizadores, mas que foi possível ativar no sistema da Google. A mais recente versão da app da Play Store tem presente esta novidade e usar para instalar apps no Android, ainda que com algumas limitações pouco interessantes.

Play Store no Android com grandes novidades

Do que foi possível usar, esta nova funcionalidade apenas poderá ser usada para instalar apps no Android. As atualizações das apps na Play Store continuam a ser realizadas com uma app de cada vez a ter acesso. Por outro lado, apenas é possível instalar 2 apps de cada vez, embora exista uma flag que controla este número, podendo depois crescer até um máximo de 5.

Algo que não acontece, e seria esperado, era que a Play Store gerisse este número de forma mais inteligente. Com mais ou menos largura de banda este número poderia ser controlado e aumentado ou diminuído para assim ser mais útil e mais ajustado.

Esta não é a primeira vez que a Google toma esta abordagem para a instalação de apps no Android. Já em 2019 a instalação de apps em simultâneo esteve a ser testada, mas acabou por desaparecer. Desta vez espera-se que avance para ser disponibilizada, embora possa ter o mesmo destino que aconteceu antes.