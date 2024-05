Chegou o Android 15 Beta 2 e a Google revelou todas as novidades que prepara

A Google acaba de lançar mais uma versão de desenvolvimento do Android 15. Esta é a segunda versão beta deste sistema, e dá continuidade ao trabalho para construir uma plataforma que ajude a melhorar a produtividade, minimizar o impacto da bateria, maximizar o desempenho suave do aplicativo. Agora que está apresentado, é hora de conhecer as novidades que estão a ser preparadas pela Google para o Android 15.

Com o Android 15 a Google quer oferecer aos utilizadores uma experiência de dispositivo premium, proteger a privacidade e a segurança do utilizador e fazer as apps acessíveis ao maior número de pessoas possível. ISto tudo integrado num ecossistema vibrante e diversificado de dispositivos, parceiros e operadoras.

O Android oferece melhorias e novos recursos durante o ano todo, e o feedback sobre o programa beta do Android desempenha um papel fundamental para ajudar a melhorar continuamente.

Agora disponível em mais dispositivos

O Android 15 beta agora está disponível em smartphones, tablets e formatos dobráveis de parceiros como Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, vivo e Xiaomi. Esta abertura dá a possibilidade a muitos mais dispositivos de testarem o sistema e as apps e muitos outros utilizadores que podem executá-lo no Android 15 beta.

Novas funcionalidades do Android 15

A Google tem preparado novidades para este seu sistema e que já têm vistas nas versões anteriores. Agora, e de forma oficial já sabemos o que está a ser preparado. Estes novos recursos incluem:

Espaço Privado

Proteção contra reposição de fábrica para impedir roubo de dispositivos

Proteções mais fortes contra fraudes e esquemas (scams)

Logins mais seguros e mais proteções contra ataques de partilha de ecrã

Proteções avançadas de segurança do telemóvel

Experiência de utilizador mais simplificada para passkeys

Melhorias na multitarefa em ecrãs grandes

Para além destas novidades, a Google tem preparadas mais algumas melhorias gerais para o seu novo sistema operativo. Estas chegam ao longo do ano através dos serviços Google Play e das atualizações do sistema Google Play.

Bloqueio de deteção de roubo

Bloqueio de dispositivo off-line

Bloqueio remoto

Deteção de ameaças live do Google Play Protect

Novo indicador de partilha de ecrã

A versão beta agora lançada tem tudo que precisa para experimentar os recursos do Android 15, testar as suas apps e enviar feedback. Agora que está numa fase beta, é possível aceder aqui para obter informações sobre como registar o seu dispositivo. Se já estiver no programa Android 14 QPR beta num dispositivo compatível, será atualizado automaticamente para o Android 15 Beta 2.