A Google também revelou o Wear OS 5 com muitas melhorias e novidades para os smartwatches

O foco da Google no Wear OS é cada vez maior e isso atrai ainda mais utilizadores e marcas para os smartwatches. A prova disso vem dos dados da Google, que revelou que em 2023, o Wear OS fez crescer a sua base de utilizadores 40%, tendo utilizadores em mais de 160 países. Assim, e para dar continuidade a este momento, surge o Wear OS 5, com muitas novidades.

As novidades agora apresentada focam-se em áreas-chave e que a Google entende que devem ser melhoradas. Assim, e para começar, temos a chegada da versão Developer Preview do Wear OS 5, a próxima versão da plataforma smartwatch do Google. Chegará ainda este ano, baseada no Android 14. O ponto central do lançamento do Wear OS 5 é continuar a melhorar a vida útil da bateria.

O Wear OS 5 traz melhorias de desempenho relativamente ao Wear OS 4. Monitorizar o treino agora é mais eficiente; por exemplo, correr uma maratona consome até 20% menos energia no Wear OS 5 do que no Wear OS 4. Para ajudar os programadores a desenvolver apps com baixo consumo de energia no Wear OS, foi lançado um novo guia para economizar energia e bateria

ESta nova versão é baseada no Android 14, que traz consigo uma série de mudanças voltadas para o programador. Tudo pode agora ser avaliado no novo emulador do Wear OS 5 e assim testar a compatibilidade das apps com a nova versão da plataforma.

No ano passado, foi introduzido o formato de mostrador de relógio como parte do Wear OS 4 e houve uma resposta fantástica. 30% dos mostradores de relógio no Google Play já usam esse formato.

Além disso, a Google anunciou algumas mudanças no desenvolvimento de mostradores de relógio existentes usando APIs Jetpack Watch Face. A partir do Wear OS 5, são introduzidas restrições a complicações para mostradores de relógio criados com AndroidX ou a Biblioteca de suporte de wearables que serão aplicadas a algumas fontes de dados, bem como limitações de publicação no Google Play para novos mostradores de relógio criados com essas bibliotecas.

Estas mudanças procuram criar um sistema ainda mais adaptado aos smartwatches e ao que os utilizadores precisam. Este é o momento de começar a olhar para o Wear OS 5 e ver o que este pode oferecer em toda as suas áreas.