Google Drive apaga os ficheiros posteriores a maio de 2023?

Há muitas queixas de utilizadores que relatam o desaparecimento de ficheiros do Google Drive. Segundo os relatos, as pastas voltaram ao estado de maio de 2023.

Google Drive parece ter perdido dados dos utilizadores

Parece que o Google Drive está a ter alguns problemas com o desaparecimento de ficheiros. Vários utilizadores foram ao fórum de suporte da Google para relatar que perderam o acesso a alguns dos ficheiros que carregaram no serviço cloud da gigante das pesquisas, parecendo que desapareceram completamente. A Google recomenda que não faça nenhuma alteração ao seu Google Drive se for afetado, enquanto a empresa investiga o problema.

Conforme partilhado no fórum Hacker News da YCombinator, um utilizador sul-coreano foi ao site de apoio da Google para informar que todos os seus ficheiros posteriores a maio de 2023 tinham desaparecido do Drive. Não estão disponíveis em nenhuma pasta nem visíveis no lixo. A estrutura de pastas também voltou ao estado em que se encontrava em maio de 2023.

A pessoa afirma ainda que nunca partilhou os seus ficheiros ou o Drive com mais ninguém. Isso exclui a possibilidade de o proprietário original dos ficheiros os ter apagado ou deixado de os partilhar. A pessoa passou por várias etapas de solução de problemas, com o Google incapaz de resolver o problema até o momento.

São vários os utilizadores já com o problema

Um membro do fórum de suporte da Google conseguiu obter uma declaração de um representante da empresa, afirmando que estão a investigar o caso e que receberam relatórios de outros administradores do Google Drive com problemas semelhantes. Ao mesmo tempo, a declaração deixa claro que não se deve tentar restaurar o Drive por conta própria:

Não recomendamos também fazer alterações na pasta raiz/dados enquanto aguardamos instruções dos nossos engenheiros.

Entretanto, outros utilizadores do Google Drive juntaram-se às queixas, abrindo mais tópicos de apoio.

Um utilizador relata que perdeu completamente alguns itens importantes no seu Drive, que também não foram partilhados com ninguém e não são visíveis no lixo ou nas revisões. Outro diz que só consegue ver as pastas e subpastas de alguns ficheiros no seu Drive, mas não os próprios ficheiros.

Infelizmente, nenhum dos relatórios especificou exatamente onde estão a surgir estes problemas. Não é claro se os ficheiros estão em falta na versão web do Google Drive ou na sua aplicação, ou se os ficheiros desapareceram apenas das pastas sincronizadas nos computadores.

É possível que algumas das pessoas afetadas não tenham verificado todos os locais onde os seus ficheiros estão acessíveis, o que recomendamos que faça se for afetado.