Tanto o Edge como o Chrome têm sido usados para campanhas muito agressivas da Google e da Microsoft. Estas querem atrair mais utilizadores e mostram isso de forma nem sempre mais correta. A gigante das pesquisas está agora focada em recolher dados e por isso insiste para que se autentique quando usa o browser no modo incógnito.

São muitas as situações reportadas onde os browsers são o centro de campanhas para cativar utilizadores. Isso acontece recorrentemente e sempre com mensagens a procurar mostrar que são melhores que a concorrência direta, seja em que cenário for.

A mais recente ação parece vir da Google, que está agora a pedir insistentemente aos utilizadores para se autenticarem. Este cenário parece ocorrer quando os utilizadores usam o browser no modo anónimo, procurando assim manter-se privado.

Do que é revelado, esta situação não se foca em nenhum browser em especial e parece ser mais comum com o Edge e com o Chrome. Ainda assim, parece que em outros browsers a situação também acontece. O único ponto comum é mesmo o site da Google, no motor de pesquisa.

Apesar de não haver uma razão concreta, a mais lógica delas é mesmo a recolha de informação sobre os utilizadores. Ao usar o modo incógnito, muito que normalmente é recolhido acaba por ser deixado de fora e assim sem estar ao alcance da Google.

Ao mesmo tempo, e caso esta mensagem seja ignorada ao usar o Edge, a Google mostrará um segundo alerta. Este é bem mais conhecido e tenta levar a que os utilizadores mudem de browser e usem o conhecido Chrome.

A maioria destes alertas estavam já a ser testados pela Google, mas agora parecem estar a ser alargados a todos os utilizadores. A ideia da gigante das pesquisas é mesmo recolher o máximo de informação, ao mesmo tempo que divulga e atrai novos utilizadores para o seu browser, que atualmente já domina na Internet.