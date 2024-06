Acabou a brincadeira! YouTube cancela contas premium obtidas através de VPNs

Foi uma das pessoas que utilizou o truque da VPN para obter uma subscrição mais barata do YouTube Premium? Pois bem, a empresa começou a cancelar as subscrições que foram obtidas noutro país a um custo inferior. A gigante dos vídeos notificou os utilizadores de que a sua subscrição foi cancelada e precisa de ser reiniciada para manter os benefícios.

YouTube não está para brincadeiras...

Vários utilizadores do Reddit afirmaram ter recebido um e-mail do YouTube a notificá-los sobre o cancelamento da sua subscrição premium. A mensagem não menciona o motivo do cancelamento, apenas indica a data em que a subscrição termina. Um dos afetados contactou o suporte técnico para saber o motivo do cancelamento, e a resposta foi direta.

O YouTube referiu que se encontrava numa região diferente daquela onde tinha feito a subscrição, pelo que era essencial um meio de pagamento a partir da localização atual.

O serviço foi cancelado até eu me inscrever com um cartão e uma morada do Reino Unido. [A taxa] passou de £2,30 para £12,99 por mês.

Disse ele. Outros relatam que o website do YouTube apresenta um aviso de que o país da sua subscrição não corresponde.

Embora a solução mais óbvia seja subscrever a partir do país em que se encontra, alguns utilizadores mencionam truques que podem funcionar. Um deles sugere a subscrição com um cartão Visa, uma vez que não é necessário um endereço associado no país onde se encontra.

Outro sugere que a utilização de um método de pagamento combinado com uma VPN não seria um problema para os imigrantes do país de origem (Índia, Argentina, Turquia, etc.). No entanto, nenhuma destas soluções é definitiva e o YouTube pode cancelar a sua subscrição Premium a qualquer altura.

Países que têm YouTube Premium mais barato

O YouTube, como muitas empresas, gere uma taxa regional que se adapta às condições de cada país. Isto levou a que muitos utilizadores procurassem obter uma subscrição do YouTube Premium a um preço mais baixo através de VPNs. Os países com as assinaturas mais baratas são a Argentina, Índia e Turquia.

País Preço Equivale a Argentina 869 ARS 0,89 € Índia 129 INR 1,43 € Turquia 57.99 TRY 1,65 €

No caso do país sul-americano, o custo mensal do YouTube Premium é de 869 pesos argentinos (0,89 euros). Isto é equivalente a 10,5% do que pagaria se vivesse em Portugal. O truque da VPN não se aplica apenas ao YouTube, mas também a outros serviços. Contudo, as empresas já começaram a bloqueá-lo.

Empresas como a Steam proíbem a utilização de uma VPN para disfarçar a sua localização e obter preços mais baixos nos jogos. Quem se aventurar pode receber uma suspensão, já que essa prática não é permitida pelos termos de uso do serviço.

