Já é possível testar a nova interface do YouTube que tantos utilizadores detestam

A Google tem procurado mudar as interfaces dos seus serviços, para os tornar ainda mais intuitivos. Estas são alterações muitas vezes subtis, mas que acabam por ter um impacto grande e não agradam a todos. O YouTube tem estado envolvido numa questão com a sua interface e agora é possível testar esta novidade, mas ainda não por todos.

O YouTube está a testar um novo desenho da interface associada à versão disponível para o desktop. Esta surgiu pela primeira vez em abril. No entanto, começou imediatamente a receber feedback negativo dos utilizadores que começaram a usá-lo inesperadamente.

Não se sabe a razão da Google para uma mudança, mas a verdade é que a alteração acabou por ser cancelada algumas semanas após o seu lançamento. Posteriormente, e novamente sem qualquer alerta ou notificação, a interface começou a ser lançada em maio e continuou a aparecer para cada vez mais utilizadores.

Agora, o YouTube está a oferecer aos seus assinantes Premium a opção de optar pela nova interface deste serviço de vídeos. Os assinantes do YouTube Premium estão a ver surgir um aviso na página inicial da plataforma com uma mensagem pedindo aos utilizadores que “compartilhem comentários” sobre as alterações.

Na descrição da alteração realizada, o YouTube afirma que a mudança traz uma experiência de visualização melhorada. Ao mesmo tempo, facilita a localização de conteúdo relacionado. O acesso aos comentários também foi melhorado.

Descubra uma experiência de visualização melhorada no YouTube com a página de visualização redesenhada em computadores. Como usar: Abra o YouTube no seu navegador de Internet. Vai descobrir uma nova forma de ver vídeos que torna mais fácil descobrir conteúdo relacionado e interagir com os comentários. Apenas disponível na Web para computadores.

Segundo a informação apresentada, este teste decorrerá até ao dia 1 de julho. Substituirá a opção “Jump Ahead”, que estava em testes até ao dia 1 de junho nas experiências disponíveis.

Nesta lista está também o recurso experimental "Fazer perguntas", gerado por IA, que pode ser escolhido acedendo à página de recursos experimentais do YouTube.