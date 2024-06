Eleições Europeias: O que precisa de saber para votar hoje

Hoje é dia de ir votar! As mesas de voto para as eleições europeias já abriram às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira, e encerram às 19:00. Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois. O que precisa de saber?

Eleições Europeias: Não pode votar através da internet!

Ao todo são mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro. Portugal irá escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

A grande novidade destas eleições é a possibilidade de ser possível votar em qualquer lugar e não apenas nas mesas da área de residência. Por exemplo, alguém que seja da Guarda pode votar em Lisboa, no Porto, no Algarve, etc. É também possível votar no estrangeiro.

Para votar basta que apresente o documento de identificação civil (Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade) ou qualquer outro documento oficial que contenha a sua fotografia atualizada (Passaporte ou Carta de Condução, etc.).

Refere a Lusa que para estas eleições, votaram antecipadamente mais de 252.000 eleitores. Em Portugal concorrem 17 partidos e coligações.

Em 2019, nas anteriores eleições europeias, Portugal registou a pior taxa de abstenção (68,6%) desde que pertence à União Europeia, em contraciclo com a participação na Europa - cerca de 50%.

Como são eleito(a)s o(a)s deputado(a)s ?

De acordo com o método de representação proporcional de Hondt, conferindo-se os mandatos ao(a)s candidato(a)s pela ordem de precedência da respetiva lista, nos seguintes termos:

Apura-se em separado o número de votos obtidos por cada lista partidária;

O número de votos de cada lista é dividido sucessivamente por 1, 2, 3, 4, 5, etc., sendo alinhados os quocientes por ordem decrescente da sua grandeza numa série de tantos termos quantos os mandatos atribuídos;

Os mandatos pertencerão às listas a que corresponderem os maiores termos da série estabelecida pela regra descrita na alínea anterior, recebendo cada uma das listas tantos lugares quantos os seus termos na série;

No caso de restar um só mandato para distribuir e de os termos seguintes da série serem iguais e de listas diferentes, o mandato cabe à lista que tiver o obtido menor número de votos.

Não pode votar através da internet. O voto é exercido presencialmente.