Onde estão os fogos em Portugal? Google Maps ajuda e ainda mostra estradas cortadas

Portugal está novamente numa das mais complicadas alturas do ano. O nosso país está novamente a arder e a situação não parece querer melhorar nos próximos dias. Claro que toda a informação é importante, ainda mais se estiver nas ferramentas que usamos no dia a dia. Apesar de muitos não conhecerem, o Google Maps pode dar uma ajuda nos fogos e ainda mostra estradas cortadas. Descubra como.

Onde estão os fogos em Portugal? Google Maps revela

O Google Maps pode alertá-lo para um incêndio ativo. Isso permite a quem sai de casa e não tiver verificado as notícias estar preparado. Não tem necessariamente de saber se há um grande incêndio no caminho, bastando usar esta ferramenta. É o melhor e simples com o usar utilizar um dos recursos mais práticos do Maps.

Para usar esta ferramenta, o utilizador deve ampliar o mapa na sua localização e carregar no botão de camadas no canto superior direito do ecrã. Nesta área deve ser selecionada a opção "Incêndios Florestais". Isso permitirá ver todos os incêndios ativos. Ao clicar no que interessar ao utilizador, será possível ter mais informações, com links para fontes oficiais e outras informações úteis.

O mais prático para a viagem é saber se existem bloqueios ou cortes de estradas. Os incêndios florestais podem obrigar a mudar de rota ou até mesmo impedir de chegar ao destino se não houver alternativas. Assim, é importante verificar se os fogos ativos causaram algum tipo de incidente na estrada.

Informação essencial e ainda mostra estradas cortadas

No mesmo menu que foi mostrado antes, os utilizadores podem reportar bloqueios de estradas ou situações similares, mas importantes. Da mesma forma, se outras pessoas já os reportaram, o Google Maps oferecerá alternativas ao planear a rota, sempre com base nesta informação.

Ao mesmo tempo, o Google Maps vai também mostrar nos seus mapas estes pontos onde o utilizador irá estar impedidos de passar com a sua viatura. Esta informação poderá também ajudar os utilizadores a planear a sua viagem ou até a escolher outros destinos.

Ainda que existam outras fontes de informação, a grande vantagem do Google Maps é que integra estes locais de fogos nas rotas e em todos os seus calculos. Ao mesmo tempo, garante, de forma visual, uma imagem clara da situação associadas aos incêndios em Portugal e nos países vizinhos.