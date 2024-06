Oppo promete trazer IA a todos os smartphones! Quer 50 milhões de utilizadores em 2024

A Oppo acredita que os smartphones vão tornar-se os dispositivos pessoais de IA mais importantes e assumiu a missão de levar esta nova tecnologia às massas. Comprometeu-se a levar a IA a todas as suas linhas de smartphones e quer ter 50 milhões de utilizadores em todo o mundo até o final deste ano.

Oppo promete trazer IA a todos os smartphones

A empresa trabalha internamente em tecnologia de IA, mas também fez parcerias com empresas como a Google, Microsoft, MediaTek e outras para oferecer uma ampla variedade de experiências. A Oppo já registou mais de 5.000 patentes relacionadas com a IA, cerca de 70% das quais estão na área de imagens.

Isso não é apenas uma posição da empresa para mostrar ao mercado e em janeiro a Oppo tornou-se a primeira empresa a implementar um LLM com 7 mil milhões de parâmetros num smartphone. Este passo foi dado no AndesGPT da série Find X7. A tarefa era a compreensão da linguagem natural e opções como resumir chamadas telefónicas. A empresa já lançou mais de 100 recursos generativos de IA nos seus smartphones este ano.

É exatamente a IA generativa que parece ser o foco e isso inclui a utilização para a edição de fotografias. A Oppo diz que um utilizador médio toca nesse recurso 15 vezes por dia. A IA generativa também pode ajudá-lo a criar recursos visuais para partilhar nas redes sociais.

LLMs, ou Large Language Models, serão usados ​​para transcrever rapidamente palavras faladas e fazer traduções em tempo real, por exemplo. A Oppo também prevê a utilização entre dispositivos, onde os recursos de IA de desktop e smartphones funcionam lado a lado.

Uma arquitetura de IA híbrida está a ser desenvolvida, que usará a IA no dispositivo e na cloud. É neste último ponto que entra a Google. Vários smartphones vão usar o modelo Gemini do Google. Além disso, eles terão uma caixa de ferramentas de IA com recursos AI Writer e AI Recording Summary.

50 milhões de utilizadores em 2024

Para mostrar o empenho da marca nesta área e a sua vontade que esta seja uma tecnologia acessível a todos, assumiu um compromisso. A Oppo promete trazer a IA para todas as suas linhas de smartphones e pretende ter 50 milhões de utilizadores até o final de 2024.

A parceria com a Microsoft concentra-se em melhorar a conectividade entre a IA do desktop e a IA do telefone e trazer respostas rápidas e precisas via voz e textos naturais. Já com a MediaTek, a sua parceria é mais focada no hardware. As duas empresas colaboram na adaptação de chips para melhorar o armazenamento e a eficiência computacional dos futuros telefones Oppo.