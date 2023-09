A NOS apresentou as melhores taxas de desempenho no streaming de vídeo móvel (YouTube) e na navegação na Internet móvel em Portugal, entre 1 de julho de 2022 e 30 de junho de 2023. Estes valores colocam a operadora nacional no topo desta categoria, segundo apurou a nPerf.

O estado da Internet em Portugal

Em Portugal, com a NOS, conseguem-se melhores resultados de streaming (88,48% de um máximo de 100%) do que em países como Alemanha (86,61%), França (85,47%) e Reino Unido (84,58%). A percentagem considera o tempo de carregamento de um vídeo no YouTube.

Por outro lado, em Portugal foram obtidos piores resultados na navegação web: 64,22%, menos 13 pontos percentuais que a operadora Telekom na Alemanha, sendo o último dos quatro países neste indicador. O resultado do NOS traduz-se num tempo de carregamento web entre 3 e 4 segundos.

A qualidade do streaming em Portugal tem sido excelente, enquanto a qualidade da navegação continua correta. Cada operadora de Internet que aparece por país na imagem abaixo foi a que obteve o maior percentual, o melhor, para cada indicador.

NOS domina no campo do streamimng

Em Portugal foram realizados 7.787 testes de streaming e 8.304 testes de navegação web na aplicação nPerf disponível para iOS e Android, entre 1 de julho de 2022 e 30 de junho de 2023. Estes testes refletem a experiência real do público em Portugal nas diversas redes.

O objetivo do teste de streaming é medir a qualidade da visualização de vídeos na plataforma de streaming mais popular do mundo: o YouTube. Funciona em condições semelhantes às da utilização direta do YouTube e, portanto, leva em consideração a qualidade da rede entre o utilizador e os servidores do YouTube.

O teste nPerf calcula o desempenho da qualidade do streaming no YouTube, fazendo três testes em diferentes resoluções (pixels): 360p (SD), 720p (HD) e 1080p (Full HD). A taxa final é uma média dos três resultados nas três resoluções.

Estamos longe deste resultado na navegação

O teste de navegação permite ao utilizador medir com precisão o tempo de carregamento dos 5 sites mais visitados pelos internautas locais. Entre os cinco sites tidos em conta em Portugal estão o Google, Facebook e Wikipedia.

Este indicador reflete a qualidade de navegação percebida pelo utilizador. No entanto, pode ser impactado negativamente pelo desempenho do equipamento utilizado, especialmente se for antigo.

É calculado considerando o tempo de carregamento da página. Uma página carregada em 10 segundos ou mais obtém uma taxa de desempenho de 0% e uma página carregada instantaneamente obtém uma taxa de desempenho de 100%. Por exemplo, uma página carregada em 2 segundos terá uma taxa de desempenho de 80%. Ou seja, 64% da NOS traduz-se num tempo de carregamento do site entre 3 e 4 segundos.