E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, foram lançados diversos dispositivos Apple como o iPhone 15, ensaiámos o Hyundai IONIQ 6, analisámos os earbuds Ear (2) da Nothing, e muito mais.

Já faz muito tempo que a rivalidade na indústria de chips se faz sentir entre as gigantes Intel, Samsung e TSMC, embora também existam outros nomes com menos destaque. Mas, à medida que a evolução avança neste setor, a concorrência sente-se cada vez mais. Como tal, agora a Samsung disse que vai conseguir superar a capacidade de produção dos chips de 4 nm da empresa taiwanesa TSMC.

A Hyundai abraçou o compromisso de eletrificar a sua oferta ao mercado automóvel. Depois do IONIQ 5, a empresa sul-coreana voltou a posicionar-se deste segmento com um novo automóvel, o IONIQ 6. Este elétrico destacou-se nalguns pontos importantes. Conheça o novo Hyundai pelos olhos do Pplware!

A aviação comercial do futuro não poderá ser apenas fiável, eficiente e rentável. À sua longa lista de pontos fortes, deve acrescentar um igualmente importante: a sustentabilidade. E a H2Fly acaba de dar um passo fundamental: o primeiro voo pilotado com um avião elétrico movido a hidrogénio líquido.

Ontem foi um dia especial para a Apple. A gigante de Cupertino revelou os mais recentes produtos, esperados por muitos utilizadores. Com novidades importantes, a marca voltou a mostrar a sua capacidade de inovação. Vamos assim recordar as novidades que a Apple apresentou na sua keynote Wonderlust.

Há uma velha máxima que diz que, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E neste caso os investigadores decidiram aproveitar o ar quente do verão e transformá-lo em água potável com um novo dispositivo de hidrogel.

Com desempenhos naturalmente elevados, os carros elétricos têm mostrado que podem mudar o mercado no campo do arranque e até da velocidade máxima. Rápidos e muito eficientes, têm batido recorde atrás de recorde. Um novo voltou a cair, mostrando ser possível levar um carro dos 0 aos 100 km/h em menos de 1 segundo.

A Huawei tem procurado manter uma proposta de novos smartwatches que vai ao encontro do que os consumidores procuram e querem para o seu dia a dia. Assim, a marca acaba de apresentar o Huawei Watch GT 4, a mais recente geração da emblemática Watch GT Series, que combina um design requintado com funcionalidades melhoradas de saúde e bem-estar.

Na década de 80, a Honda colocou no mercado a sua mais pequena scooter, com o nome Honda Motocompo. Agora, na era dos veículos elétricos, este pequeno veículo está a ser relançado. Venha conhecer a Honda Motocompacto.

A CUPRA é uma marca recente, mas tem sabido plantar a sementezinha na memória dos consumidores, abordando-os em várias frentes. Desta vez, recorreu à sua City Garage, em Lisboa, para reforçar mais um passo rumo à irreverência: a presença no mundo gaming.

A Nothing tem feito uma evolução notável no segmento dos smartphones e também earphones! Apesar de toda a concorrência, a marca tem-se conseguido destacar devido à sua ousadia de inovar. A marca prepara-se agora para anunciar ao mundo o seu primeiro smartwatch, que promete ser um dos mais baratos do mercado.

Conforme já vimos muitas vezes, os cientistas estão empenhados na investigação de Alzheimer. Por isso, vamos conhecendo avanços constantes. Desta vez, foi descoberta uma mutação genética que pode reduzir o risco da doença.

A Nothing entrou no mercado com toda a força trazendo alguns equipamentos que têm criado alguma disrupção em vários segmentos. Os Ear (2) da Nothing são exemplo disso! Som poderoso e de elevada qualidade, icónico design transparente e carregamento rápido.