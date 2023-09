A Hyundai abraçou o compromisso de eletrificar a sua oferta ao mercado automóvel. Depois do IONIQ 5, a empresa sul-coreana voltou a posicionar-se deste segmento com um novo automóvel, o IONIQ 6. Este elétrico destacou-se nalguns pontos importantes. Conheça o novo Hyundai pelos olhos do Pplware!

Hyundai IONIQ 6 é um abanar no design dos elétricos

Conduzimos o World Car of the Year, o World Electric Vehicle of the Year e o World Car Design of the Year e, depois de umas voltas, percebemos os argumentos do IONIQ 6.

Apesar de melhorar o que havia sido trazido pelo IONIQ 5, esta proposta da Hyundai foi mais longe: tem um design arrojado, características de um desportivo irrequieto e - avisamos já - não agradará a gregos e a troianos.

A Hyundai estabeleceu-se como um dos principais fornecedores de veículos elétricos. O IONIQ 6 é um sedã com um design arrojado, mas sofisticado e vem equipado com tecnologia de ponta. Apesar de ter o aspeto de um desportivo, este elétrico combina um espaço generoso, bem ao estilo familiar, sem que a autonomia nos deixe ansiosos nas viagens mais longas.

O carro partilha muitos componentes do SUV IONIQ 5, mas é bem mais aerodinâmico. Claro, o ADN está lá e por isso não é de estranhar que ambos os IONIQ de última geração tenham recebido recentemente o prémio World Electric Vehicle of the Year.

Esta versão 6 vem com tração traseira (a versão lançada em Portugal) ou integral. A marca disponibiliza também duas opções de bateria, e a maior fornece uma autonomia de condução estimada de 614 km (ciclo combinado WLTP). Esta é a que equipa o carro que conduzimos.

Design que reunirá olhares pela estrada

Ok, é um clichê, mas não temos dúvidas de que será mesmo assim: primeiro estranha-se, depois entranha-se!

De facto, depois de nos sentarmos ao volante desta máquina, as sensações dizem-nos que, de tantas que já experimentamos, o carro cai-nos que nem uma luva. Conforto, espaço, facilidade de condução e segurança, isto sente-se.

Da parte de fora do carro, as pessoas ficam a admirar o design. Umas gostam, outras estranham, mas não passa despercebido. É marcante o aspeto aerodinâmico.

Este elétrico é curiosamente espaçoso. Aliás, o exterior não antecipa o que encontramos no interior: quase que "um refúgio pessoal", como indica a Hyundai.

4855 mm de comprimento;

1880 mm de largura;

1495 mm de altura;

2950 mm de distância entre eixos.

A distância entre os eixos e o chão plano asseguram um generoso espaço para as pernas dos passageiros da frente, proporcionando o conforto e a praticidade que a Hyundai pretende.

De destacar a iluminação interior sincronizada com a velocidade do IONIQ 6, a superfície das portas lisa e sem fechos salientes, e o volante LED interativo.

A lateral do IONIQ 6 destaca-se pelos puxadores retrateis automáticos que, apesar de minimalistas, não terão a forma mais intuitiva.

O IONIQ 6 oferece 401 litros de espaço de carga, e um espaço adicional à frente (a chamada frunk) com 45 litros de armazenamento para o modelo com tração traseira e de 14,5 litros para a versão com tração integral.

A bagageira tem um formato que, pela sua porta, poderá não ser o mais facilitador, principalmente se quisermos usar o espaço para colocar peças maiores.

A tecnologia enriquece o elétrico futurista

O habitáculo em forma de cúpula está equipado com uma consola ergonómica, localizada ao centro, que, segundo a Hyundai, serve para reduzir as distrações e promover uma condução intuitiva.

À frente, o painel claramente diferenciador, tem dois monitores integrados: um sistema de infoentretenimento com touchscreen de 12,3” e um painel de instrumentos digital de 12,3”.

Um ponto curioso é que a marca sul-coreana fez desaparecer das portas praticamente todos os botões. Migrou-os a consola central.

Por exemplo, na porta do condutor, ao lado do manípulo de abertura, estão apenas dois botões de memória para fixar algumas preferências dos utilizadores. O carro ajusta o banco, em altura e distância, assim como confere ao condutor outras personalizações.

Existe também a opção do head-up display. Tecnologia que projeta informações relativas à velocidade do carro, indicações de trânsito e outras informações de ajuda à condução no vidro em frente aos olhos do condutor.

Pessoalmente gostamos de conduzir com estas informações à nossa frente. O sistema pode ser adaptado, elevado para o conforto do nossos olhos. Para quem não gosta... o desligar está à distância de um clique.

O sistema de som premium BOSE está presente na forma de oito altifalantes de alto desempenho, otimizados e preparados para uma experiência sensorial.

O IONIQ 6 permite o carregamento de qualquer dispositivo elétrico até 3,6 kW, graças à tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) integrada na tomada de 230 V.

A porta de carregamento inclui uma função de arrefecimento que evita o sobreaquecimento do dispositivo a ser carregado.

Além de tudo isto, a Hyundai equipou esta máquina com o sistema eCall, que alerta automaticamente os serviços de emergência, em caso de acidente, e patilhas de Mudanças Regenerativas (com i-Pedal). Este sistema funciona muito bem e, para trajetos urbanos, o i-Pedal é uma grande ajuda, quer a poupar calços de travão, quer a regenerar energia.

Hyundai Smart Sense no IONIQ 6

A Hyundai equipou esta proposta elétrica com o seu Smart Sense, potencializando a segurança do condutor:

Assistência à Condução em Autoestrada 2 com função de Assistente de Mudança de Faixa (permitindo ao IONIQ 6 de atingir o Nível 2 de condução autónoma;

Travagem Autónoma de Emergência 2.0 – Sensor Fusion+, com: Deteção de Carro/Peão/Ciclista; Mudança de direção à esquerda em cruzamentos; Atravessamento de cruzamentos; Aproximação de Mudança de Faixa; Lado de Mudança de Faixa em associação com Assistência à Direção Evasiva.

Radar de Ângulo Morto;

Alerta de Tráfego na Retaguarda do Veículo;

Assistente de Prevenção de Colisão na Retaguarda do Veículo;

Navegação com Base no Cruise Control Inteligente;

Assistente de Acompanhamento da Faixa de Rodagem;

Sistema de Manutenção na Faixa de Rodagem;

Assistência Inteligente à Velocidade Máxima;

Sistema de Controlo Automático dos Máximos;

Monitorização do Ângulo Morto;

Alerta de Fadiga do Condutor;

Saída do Veículo em Segurança/Aviso de Saída em Segurança;

Câmara 360º;

Assistente de Prevenção da Colisão no Estacionamento em Marcha-Atrás;

Travagem de Emergência em Colisões;

Sistema de Ajuda ao Arranque em Subida.

Sobre estes ADAS e tudo o que envolve os auxiliares do condutor, temos de perceber que uma medida não serve a todos. Por isso, cada um deve aproveitar as opções e ajustá-las ao seu estilo de condução. O software da Hyundai permite isso mesmo. Aliás, há alguns alertas que são excessivos e podem funcionar como distração.

E o desempenho desta proposta arrojada da Hyundai?

O IONIQ 6 é o segundo modelo da Hyundai a ser montado sobre a Electric-Global Modular Platform (E-GMP), que permite um carregamento bidirecional. A arquitetura desta pode suportar estruturas de carregamento de 400 volts ou de 800 volts, tendo como padrão o carregamento a 800 volts. Além disso, pode acomodar o carregamento a 400 volts sem necessidade de adaptadores ou componentes adicionais.

Com um carregador de 350 kW, este elétrico da Hyundai pode ser carregado dos 10% aos 80% em apenas 18 minutos e obter uma autonomia de 351 km em apenas 15 minutos.

A tração traseira e a bateria de 77,4 kWh garantem uma potência de 168 kW/225 cv e 350 Nm de binário, acelerando dos 0 aos 100 km/h em 7,4 segundos. Um único carregamento oferece uma autonomia máxima de 614 km (ciclo combinado WLTP).

O que é oferecido está dentro daquilo que é a necessidade padrão do condutor em Portugal. Cumprir as regras de velocidade, ter um veículo que se despache nos momentos mais apertados e ter confiança de que a durabilidade será a prometida pela marca.

Preço

O IONIQ 6 é um elétrico que respeita a sustentabilidade, apostando em materiais modernos. Além disso, vem equipado com uma bateria de 77.4 kWh, a 800 volts, para um carregamento ultrarrápido. O modelo que ensaiamos, a versão Vanguard, traz ainda um nível de equipamento mais generoso. Portanto, a empresa não quis fazer um carro "barato".

Em Portugal, a versão Premium do Hyundai IONIQ 6 está disponível por €59.395,20, e a versão Vanguard por €64.795.20.

Veredicto

Depois de muitas centenas de quilómetros ao volante deste elétrico, destacamos alguns dos pontos positivos. Nas preferências temos de referir a sensação geral de condução. O espaço para os passageiros é muito generoso. Também importa frisar, como já o havíamos feito no IONIQ 5, a qualidade das baterias e a característica que cada vez tem mais expressão: Vehicle-to-Load (V2L). Quer isto dizer que o carro pode alimentar a sua casa, com a energia disponível nas baterias.

O alcance é mais do que suficiente para a maioria das pessoas que procuram uma utilização diária. Contudo, apesar de a marca referir a autonomia estimada de 614 quilómetros, nós não conseguimos chegar lá perto: numa condução "mista", o carro garantiu-nos uma autonomia perto de 550 km. Em termos de consumos, como referido, a marca aponta para 14,3 kWh. No nosso caso, ficou ligeiramente acima, por força da já referida condução mais agressiva. No geral, em termos de eficiência, o carro está muito equilibrado.

No que respeita ao que gostamos menos, não podemos deixar de referir o design da traseira. Aquela asa dupla parece um pouco arrojada demais, embora ajude certamente no coeficiente de aerodinâmica. Também o formato da entrada da mala poderá limitar um pouco a utilização deste espaço de armazenamento.

Tentámos utilizar, tal como aconteceu no IONIQ 5, o sistema de entretenimento Apple CarPlay e Android Auto sem fio, mas, mais uma vez, não foi possível. Para tirar proveito destes sistemas tivemos de ligar o cabo do smartphone à porta USB A (junto à base de carregamento sem fios do telefone na consola central).

Como referimos anteriormente, há alertas excessivos durante a condução. Se não ajustados, podem tornar-se numa distração.

Como nota de rodapé, fica a promessa do ensaio ao IONIQ 6 com jantes de 18 polegadas. A alteração traz-nos consumos melhores e poderá ser também uma boa aquisição para a sua garagem!