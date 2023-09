CUPRA dá mais um passo rumo à irreverência e afirma-se no universo do gaming

A CUPRA é uma marca recente, mas tem sabido plantar a sementezinha na memória dos consumidores, abordando-os em várias frentes. Desta vez, recorreu à sua City Garage, em Lisboa, para reforçar mais um passo rumo à irreverência: a presença no mundo gaming.

Tratando-se de um nome recente, num mercado onde se conhecem incontáveis e relevantes players, a CUPRA sabe que tem muito que desbravar para conseguir notoriedade junto dos consumidores e, consequentemente, crescimento.

Assim sendo, aproveitou o seu espaço, em Lisboa, para afirmar a posição no mundo do gaming, "enquanto marca irreverente e criativa". A CUPRA City Garage é, segundo a própria, "um local trendy e de design". Mais do que conhecer os modelos, os interessados podem experimentá-los, durante uma experiência imersiva no universo CUPRA.

Hoje, a marca falou para os gamers: o concept car UrbanRebel Racing Concept, o Formentor VZ5 e o Tavascan estão presentes no Forza Horizon 5, para a Xbox Game Studios e Playground Games.

O CUPRA UrbanRebel Racing Concept combina eletrificação, sustentabilidade e performance. Além disso, a estética virtual cria uma linguagem de design favorável para a futura geração de veículos elétricos.

Para o destacar, a CUPRA adicionou elementos de gamificação ao carro de corrida, integrando-o num dos videojogos mais icónicos, e inspirou-se nos carros do jogo para completar o seu design. No Forza Horizon 5, os jogadores podem correr ao volante desta proposta da marca, antecipadamente.

Depois, o Formentor VZ5: o carro de combustão mais potente da CUPRA e, além disso, o mais exclusivo, com 7000 unidades fabricadas. Da mesma forma que o UrbanRebel, os jogadores podem conduzi o Formentor a partir do Forza Horizon 5.

O primeiro SUV coupé totalmente elétrico da CUPRA, o Tavascan, também está disponível no jogo: um carro desportivo que chegará às estradas em 2024.

O México, principal mercado da CUPRA fora da Europa, é o palco escolhido para o Forza Horizon 5. Além disso, foi aí que a marca abriu a primeira City Garage, um espaço que procura aproximar a marca dos consumidores.

O jogo está disponível na Xbox Series X|S, Xbox One, PC no Windows e Steam, e Xbox Games Pass, incluindo consola, PC, Cloud Gaming (Beta) com Xbox Game Pass Ultimate, e permite testar, virtualmente, as potencialidades dos modelos CUPRA.