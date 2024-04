Os pneus são fundamentais para garantir a segurança dos veículos. Assim, tal como outros elementos, existem características e estados que não devem ser desconsiderados. Sabe qual deverá ser a pressão dos pneus num automóvel?

Pressão dos pneus deve variar entre 2.2 e 2.5 BAR

No que diz respeito a pneus, no Pplware já falamos sobre a velocidade máxima suportada, tendo sido abordado o índice de velocidade que é um código alfabético que corresponde à velocidade máxima à qual deve rolar um pneu - saber mais aqui. Se o seu veículo está precisar de pneus, repare na marca amarela (também há em vermelho) no pneu. Saiba qual o objetivo dessas marcas aqui.

Relativamente à pressão dos pneus num automóvel é importante que estes tenham a correta. Os valores da pressão correta dos pneus para cada veículos podem ser consultados numa placa de metal que geralmente se encontra na porta do condutor ou na tampa do abastecimento de combustível.

No entanto, para conhecimento geral, a pressão dos pneus deve variar entre 2.2 e 2.5 BAR (em BAR ou em PSI, sendo que 1 BAR = 14,50 PSI). Segundo a Michelin, o excesso de pressão pode originar um desgaste prematuro do pneu no centro do piso. A pressão insuficiente pode originar um desgaste prematuro nos ombros do pneu e reduz as qualidades de aderência.