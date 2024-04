TikTok Notes: novo rival do Instagram já está a chegar aos utilizadores

O sucesso do TikTok obrigou as redes sociais que já existiam a adaptarem-se. Agora, a rede social chinesa está a lançar para alguns utilizadores um novo rival do Instagram: o TikTok Notes.

Nas últimas semanas têm sido divulgados rumores e levantadas especulações, relativamente a uma nova rede social assinada pelo TikTok. De nome Notes, a plataforma procura competir com o Instagram, oferecendo um espaço para partilha de fotografias.

Os interessados em experimentar o Notes já podem fazê-lo, através das suas contas do TikTok, caso tenham sido selecionados e vivam no Canadá. Isto, porque, de acordo com a informação partilhada pelo Android Authority, a plataforma está a ser disponibilizada nas lojas de aplicações canadianas da Google e da Apple e apenas para alguns utilizadores.

TikTok Notes está a chegar aos utilizadores

Enquanto o TikTok mantém o foco nos vídeos, o novo Notes procura voltar-se para a fotografia, oferecendo uma experiência mais completa de utilização. A aplicação partilha algumas coisas com a alternativa da Meta, como o suporte para carrosséis de fotografias, feeds cronológicos, controlo de comentários, entre outras.

No entanto, apesar das semelhanças, o feed do TikTok Notes apresenta uma grelha que permite aos utilizadores verem várias publicações de uma só vez, sendo possível clicar numa individual para a visualizar em modo de ecrã completo e ler ou deixar comentários.

O TikTok ainda não anunciou oficialmente a disponibilidade do Notes, mas a chegada gradual aos utilizadores é apanágio das redes sociais. Poderá servir para recolher feedback, assegurando que chega aos restantes sem falhas.