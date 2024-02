Palworld já tem 19 milhões de jogadores, mais do que toda a população dos Países Baixos

Recentemente houve um jogo que foi lançado e que rapidamente se tornou bastante popular. Estamos a falar de Palworld, conhecido também como o 'Pokémon com armas'. E os dados recentes revelam que o título japonês já tem 19 milhões de jogadores, o que é mais do que toda a população dos Países Baixos.

Palworld continua a crescer, crescer, crescer!

No passado dia 19 de janeiro, a criadora Pocket Pair lançou o seu jogo Palworld e este tornou-se num enorme sucesso em tempo recorde. Para além de bater vários picos de uma grande quantidade de jogadores a jogarem ao mesmo tempo na Steam, o título conseguiu ser o mais popular da Xbox Game Pass.

Mas as notícias surpreendentes sobre Palworld não ficam por aqui, pois as informações recentes revelam que o jogo japonês já tem um total de 19 milhões de jogadores em apenas duas semanas desde o seu lançamento. Tal quantidade é mais do que toda a população nos Países Baixos que, segundo a Wikipédia, são pouco menos do que 18 milhões de habitantes.

Este feito foi anunicado orgulhosamente na conta oficial de Palworld na rede social X, onde é referido que, desses 19 milhões de jogadores, 12 milhões referem-se à plataforma Steam enquanto que os restantes 7 milhões são da Xbox. Na publicação, é ainda referido que o jogo vai continuar a trabalhar para corrigir alguns bugs ainda existentes.

Para além dos Países Baixos, o total de jogadores de Palworld é superior aos habitantes de mais 126 países, onde se incluem o Senegal e a Somália.

É importante salientar que o jogo foi lançado para já apenas no formato de acesso antecipado e, como tal, ainda muito mais há a esperar do mesmo. Enquanto o seu sucesso continua de vento em popa, o Pokémon da Nintendo já disse que está a tomar medidas para proteger a sua propriedade intelectual, dadas as semelhanças evidentes que o jogo Palworld tem com as suas personagens.