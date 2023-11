Amazon está a desenvolver o seu próprio sistema operativo para deixar o Android

Apesar de dar suporte a um largo leque de dispositivos, há empresas a afastarem-se do Android. Em 2024, pelo que consta, será a vez da Amazon.

A Amazon utiliza o Android desde 2011. Contudo, conforme avançado pelo jornalista Janko Roettgers, a gigante do e-commerce pondera abandoná-lo há mais de cinco anos.

Aliás, a empresa terá, inclusivamente, centenas de engenheiros a trabalhar no seu próprio sistema operativo.

O apelidado Vega, será baseado em Linux, terá suporte para aplicações Web, e estrear-se-á em 2024, nos dispositivos da Amazon. Além disso, o novo sistema operativo chegará para substituir a versão atual do Fire OS, baseada em Android, asseverando, dessa forma, maior liberdade à empresa.

Ter o seu próprio sistema operativo dará, à Amazon, um maior controlo sobre aplicações e atualizações de segurança, além de que reduzirá os custos de desenvolvimento e manutenção.

Segundo fontes, o projeto da Amazon envolve centenas de pessoas. Uma delas é Zibi Braniecki, ex-funcionário da Mozilla, que trabalhou no Gecko e no Firefox OS. De acordo com uma publicação no fórum Blind, a maior parte do trabalho já deverá estar concluída, pelo que o Vega já estará em fase final, prevendo-se que chegue com a próxima geração do Fire TV, no próximo ano.

O mesmo jornalista, Janko Roettgers, adiantou que os planos da Amazon não se limitam aos dispositivos de consumo. Por sua vez, ambiciona implementar o seu novo Vega, por exemplo, nos sistemas de infoentretenimento dos carros.