Tráfego europeu de dados móveis vai triplicar em 2028, diz GSMA

Hoje em dia estamos praticamente todos ligados 'à rede', seja através dos nossos smartphones, tablets, computadores, smartwatches, entre outros equipamentos. E segundo a GSMA, o tráfego de dados móveis na Europa vai triplicar até ao ano de 2028, sendo que a adoção da conectividade 5G será um dos principais motivos.

Tráfego de dados móveis vai ser o triplo em 2028

Segundo as afirmações feitas nesta quinta-feira (23) pelo grupo da indústria de telecomunicações GSMA, o tráfego de dados móveis na Europa vai triplicar até 2028. E os grandes impulsionadores desta tendência serão a adoção do 5G e a migração para o 4G.

A GSMA foi fundada em 1995 e atualmente conta com mais de 1.000 operadoras e empresas de redes móveis. De acordo com o grupo, os utilizadores da rede 5G ainda pretendem adicionar serviços e conteúdos de banda larga elevada aos seus contratos de telecomunicações, ao mesmo tempo que aumenta a procura por jogos de alta qualidade, realidade virtual e conteúdos de vídeo.

As previsões do grupo são que o tráfego de dados móveis por smartphone aumente na Europa Ocidental para 56 gigabytes (GB) por mês em 2028, quando em 2022 essa quantidade foi de 20 GB. Já na Europa Central e Oriental estima-se que o aumento assente nos 37 GB por mês, contra 14 GB no ano passado. Estas previsões constam no relatório anual sobre economia móvel da GSMA.

O grupo conclui assim que este aumento significa que as operadoras vão precisar de continuar a investir nas redes móveis. Como tal, espera-se que gastem mais de 198 mil milhões de euros até 2030 para atualizar as suas redes.

Vários grupos europeus de telecomunicações têm sido pressionados pelas grandes empresas tecnológicas, como a Alphabet, Meta, Netflix, Microsoft e Amazon, para ajudarem a pagar a implementação da rede 5G, uma vez que constituem uma grande parte do tráfego da Internet.

No comunicado, o diretor a GSMA na Europa, Daniel Pataki, disse que "estamos encorajados por ver os governantes políticos a enfrentarem essa realidade e a analisarem o potencial para mudanças políticas significativas em áreas como a consolidação, a harmonização do espectro e a criação de modelos de investimento mais justos para infraestruturas".

De acordo com a GSMA, mais de 460 milhões de europeus, ou 85% da população, estavam ligados à Internet móvel em 2022.