E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

A informação não é nova, mas a União Europeia resolveu agora, com a chegada de 2024, recordar uma das mais importantes mudanças que promoveu nos últimos anos. O USB-C vai passar a ser o padrão para as portas de carregamento. 2024 é o ano da chegada do USB-C a todos os dispositivos e não há volta a dar.

O nosso planeta está em constante movimento. As placas movem-se aproximando e afastando continentes, estreitando oceanos e abrindo possibilidades para um dia as fronteiras entre países serem totalmente diferentes do que conhecemos. Veja como será o mundo daqui a 250 milhões de anos.

No mundo das placas gráficas, a Nvidia continua a ser uma líder indiscutível, com os modelos mais poderosos no mercado. E de acordo com dados recentemente revelados, a parceira Gigabyte prepara-se para lançar nada menos do que 14 novas GPUs da linha GeForce RTX 40 SUPER.

Cientistas da Universidade de Osaka descobriram uma proteína chamada HKDC1 que ajuda a cuidar de dois organelos importantes: mitocôndrias e lisossomas. Esta proteína desempenha um papel fundamental na prevenção do envelhecimento das células.

Não existe qualquer dúvida que a Samsung está prestes a apresentar o Galaxy S24, o seu próximo smartphone de topo. Os rumores e as informações têm aumentado, com cada vez mais detalhe e mais novidades. Agora tudo chega ao fim, com a confirmação esperada. O Samsung Galaxy Unpacked 2024 acontece no dia 17 de janeiro e nesse momento vamos conhecer o novo S24.

Quando apresentou o seu carro elétrico, a Xiaomi revelou planos muito ambiciosos para esta sua novidade. Quer bater a Tesla e a Porsche não apenas no desempenho do seu carro, mas também na tecnologia que este tem presente. Isso começa agora a ser visto, com um vídeo do carro da Xiaomi a estacionar sozinho e de forma totalmente automática. Veja o que este é já capaz de fazer!

A procura por formas de produzir energia verde encontrou uma alternativa que, embora possa levantar questões, parece estar a ganhar força: árvores recheadas com microturbinas eólicas.

As comunicações têm estado a mudar e a ganhar um novo espaço, em especial suportado por empresas como a Starlink e outras. Estas oferecem serviços de comunicações por satélite diretamente para os smartphones, ainda que numa forma muito básica. A empresa de Elon Musk quer mudar isso e a Starlink lançou agora os primeiros satélites para comunicação direta com smartphones.

Sim, este regresso tem mão da Inteligência Artificial (IA). Ainda este ano, pela primeira vez, os fãs de Elvis Presley poderão ver uma versão digital do rei do Rock 'n' Roll a subir ao palco, no Reino Unido.

O Sol, que está próximo do seu máximo de atividade do 25.º ciclo, disparou no dia 31 de dezembro de 2023 uma monstruosa chama solar de classe X5. Uma explosão de tal forma poderosa que temos de recuar até 2017 para ter um exemplo de calibre idêntico. No entanto, a pergunta que fica sempre no ar é: e qual o impacto para a Terra?

Entramos numa época em que tudo poderá servir para produzir energia. Um novo sistema nos navios utiliza o movimento das ondas para gerar eletricidade, contribuindo para a descarbonização do sector marítimo.

Uma equipa de investigadores acredita que alguns dos cerca de mil milhões de litros de água residuais produzidos, anualmente, pela indústria do whisky podem ser utilizados para criar hidrogénio verde.