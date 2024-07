Utiliza o Google Fotos? Serviço atinge as 10 mil milhões de transferências na Play Store

O Google Fotos aloja as memórias de centenas de milhares de utilizadores e, agora, alcançou um marco importante: 10 mil milhões de transferências na Play Store.

A Google reúne um generoso catálogo de serviços, utilizados por muitas pessoas no mundo todo. A empresa conseguiu cimentar as suas propostas, sendo elas, hoje, das mais utilizadas. Lançado em 2015, o Google Fotos tornou-se num dos seus principais produtos baseados na nuvem. Serve, conforme sabem, para armazenamento de memórias em forma de fotografias e vídeos.

Desde então, o Google Fotos tem sido aprimorado pela empresa, acompanhando as necessidades e as vontades do mercado. Hoje, permite não só que o utilizador guarde as suas fotografias e vídeos, mas também edite, aplique filtros, e até encomende álbuns ou simples cópias físicas das fotografias.

Conforme partilhado pela 9To5Google, o Google Fotos acaba de ultrapassar a marca dos 10 mil milhões de downloads na Play Store da gigante das pesquisas, quase quatro anos depois de ter atingido metade deste número.

Uma grande parte das 10 mil milhões de transferências deve-se ao facto de o Google Fotos ser, agora, a aplicação multimédia predefinida para a maioria dos dispositivos Android.

Além disso, apesar de muitos dispositivos assinados por marcas como o OnePlus, Oppo, Xiaomi, e até mesmo a Samsung, ainda serem fornecidos com outra aplicação dedicada às fotografias instalada, a Google parece ter a alternativa que mais agrada aos utilizadores.

Afinal, além das funcionalidades e das várias ferramentas, a oferta substancial de armazenamento gratuito está, provavelmente, a motivar a preferência.

O Google Fotos é, agora, o 10.º produto desenvolvido pela Google a atingir este número de transferências, tendo o último sido o Drive, no início deste ano.

Leia também: