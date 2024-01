As comunicações têm estado a mudar e a ganhar um novo espaço, em especial suportado por empresas como a Starlink e outras. Estas oferecem serviços de comunicações por satélite diretamente para os smartphones, ainda que numa forma muito básica. A empresa de Elon Musk quer mudar isso e a Starlink lançou agora os primeiros satélites para comunicação direta com smartphones.

A Apple, a Samsung e mais algumas fabricantes oferecem atualmente aos utilizadores uma ajuda essencial em momentos de socorro. A comunicação por satélite permite atualmente enviar mensagens em, em alguns casos, receber também, garantido a comunicação quando a rede móvel dos operadores falha ou simplesmente não existe.

Claro que os planos par o futuro é garantir uma cobertura constante e, acima de tudo, uma capacidade de comunicação mais elevada, não se limitando apenas a mensagens de texto. Esses trabalhos estão já a realizar-se e em breve vão surgir novidades neste campo, reforçando o que é oferecido aos utilizadores dos smartphones.

This will allow for mobile phone connectivity anywhere on Earth.



Note, this only supports ~7Mb per beam and the beams are very big, so while this is a great solution for locations with no cellular connectivity, it is not meaningfully competitive with existing terrestrial… https://t.co/ymHpw8XBHl