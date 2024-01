Venda de carros elétricos em Portugal continua a crescer de forma única

Tal como em (quase) todos os mercados, também em Portugal a venda de carros elétricos está em crescimento. Estas propostas são cada vez mais interessantes e as grandes marcas continuam a apresentar novas propostas, mais capazes e com maior autonomia. No nosso mercado, os dados mostram que a venda de carros elétricos continua a crescer de forma única.

Os dados mais recentes, apresentados agora pela ACAP, mostram que as vendas de carros elétricos, continuam com um crescimento muito forte. Por categoria, houve um crescimento de 101,9 por cento, 140,9 por cento e 523,4 por cento, no ano de 2023, para ligeiros de passageiros, ligeiros de mercadorias e pesados, respetivamente.

No caso dos automóveis ligeiros de passageiros, e no mês de dezembro de 2023, foram matriculados em Portugal 8640 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, plug-in e híbridos elétricos. Ou seja, mais 52,7 por cento que no mesmo mês do ano anterior.

De janeiro a dezembro de 2023, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros deste tipo totalizaram 92.395 unidades, o que significa um crescimento grande nas vendas. Isso traduz-se numa variação positiva de 58,5 por cento relativamente ao período homólogo de 2022.

Nos 12 meses de 2023 verificou-se um aumento de 101,9 por cento, em comparação com o mesmo período do ano anterior, dos veículos ligeiros de passageiros novos elétricos. A sustentar este número temos o valor de 36.390 unidades matriculadas.

Especificamente, e observando os veículos elétricos no último mês de 2023, registou-se um aumento de 85,8 por cento em comparação com o mesmo mês de 2022. Neste caso foram matriculados 3.957 ligeiros de passageiros novos.

Nas restantes categorias, o comportamento foi oposto, com os veículos ligeiros de mercadorias a terem uma evolução negativa de 1,2% face ao mês homólogo e um crescimento de 137,3% face ao ano de 2022. Nos veículos pesados, no mês de dezembro de 2023 matricularam-se 120 veículos. Nos 12 meses de 2023, verificou-se uma evolução positiva de 525,0% face ao ano de 2022.