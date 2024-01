Agora que estamos no início de um novo ano, é a altura ideal para fazermos um balanço do que aconteceu e que teve destaque no ano passado. E os recentes dados mostram que The Last of Us e The Mandalorian foram as séries mais pirateadas de 2023. Mas vamos então ficar a conhecer o TOP 10 completo.

Com o aparecimento e popularidade dos vários serviços de streaming, muitos utilizadores abandonaram a pirataria, uma vez que as plataformas oferecem diversos conteúdos a um preço que, em muitos casos, é até acessível. Mas tal não significa que a pirataria acabou, muito pelo contrário, pois esta é uma prática que ainda continua a existir.

Como tal, recentemente o canal TorrentFreak revelou a lista das 10 séries mais pirateadas de 2023 através de torrents, onde podemos ver que o primeiro lugar vai para The Last os Us, da plataforma HBO, que foi para o ar no dia 15 de janeiro de 2023. O segundo lugar vai para a série The Mandalorian de 2019, cuja terceira temporada estreou no ano passado. Mas vamos então conhecer a lista completa e as respetivas plataformas onde estas séries podem ser vistas.

As 10 séries mais pirateadas de 2023

The Last of Us - HBO/HBO Max The Mandalorian - Disney Plus Loki - Disney Plus Ahsoka - Disney Plus Invasão Secreta - Disney Plus O Silo - Apple TV+ Monarch: Legado de Monstros - Apple TV+ Tulsa King - Paramount+ Gen V - Amazon Prime Video Ted Lasso - Apple TV +

A pirataria, que estava algo adormecida, voltou a ganhar mais alguma força. E este panorama pode dever-se sobretudo ao aumento da mensalidade dos vários serviços de streaming, o que levou os utilizadores a cancelarem as suas assinaturas e a voltarem a ter acesso aos seus conteúdos preferidos através de outras vias, mas ilegais.

Já viu alguma destas 10 séries mais pirateadas de 2023?