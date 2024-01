Última hora: Alexandre Fonseca sai do Grupo Altice

Alexandre Fonseca deixou a liderança da Altice Portugal em março de 2022, passando a assumir funções executivas internacionais no Grupo Altice. Com 49 anos, Alexandre Fonseca passou 10 anos no Grupo Altice, tendo alcançado bons resultados. O número de clientes aumentou assim como as receitas da empresa.

O Grupo Altice tem hoje uma presença global através da sua inovação, tecnologia, telecomunicações e conteúdos, onde mais de 300 milhões de pessoas utilizam produtos e tecnologia desenvolvidos no âmbito do Grupo Altice e em particular da Altice Labs, sediada em Portugal.