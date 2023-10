Diretor do Instagram afirma: “API do Threads está em desenvolvimento”

O diretor do Instagram, Adam Mosseri, disse ontem que a API do Threads está em desenvolvimento. Isto dará aos programadores a possibilidade de criar diferentes aplicações que envolvam a rede social.

API Uma Application Programming Interface (API) é um intermediário de software que permite que duas aplicações "conversem" entre si. Cada vez que usa uma app como o Facebook, envia uma mensagem ou verifica a previsão do tempo no seu smartphone, tudo o que é apresentado é a reposta ao seu pedido a uma API.

O assunto surgiu quando Mosseri respondeu ao jornalista Casey Newton, que estava a conversar com um utilizador sobre uma experiência semelhante à do TweetDeck do X para o Threads. O diretor do Instagram expressou apreensão sobre o facto de os editores postarem um monte de conteúdo e, por sua vez, ofuscarem os restantes criadores de conteúdo.

Estamos a trabalhar nisso. A minha preocupação é que isso signifique muito mais conteúdo de editor e não muito mais conteúdo de criador, mas ainda parece algo que precisamos de fazer.

Disse Mosseri num post.

Threads toma posição sobre o conteúdo de notícias

Threads diz que não é "anti-notícias", mas que "não vai amplificar ativamente as notícias". As publicações de notícias dependem de ferramentas de terceiros e integrações com diferentes redes sociais para publicar automaticamente em plataformas como o X, LinkedIn e Facebook.

Com a falta de disponibilidade de APIs em plataformas mais recentes, como o Threads, os editores têm que publicar conteúdo manualmente, o que não é ideal para organizações de notícias que postam um monte de artigos por dia.

Enquanto Mosseri está preocupado com o facto de os editores lançarem uma quantidade excessiva de conteúdo através da integração de uma API, os criadores também precisam de ferramentas diferentes para publicar vários formatos de conteúdo. É mais fácil para os programadores criarem funcionalidades adequadas a uma plataforma se houver uma integração de API.

Com redes sociais como o X e o Reddit a dificultarem a criação de clientes por parte de programadores terceiros, o Threads pode lançar a sua API para criar um ecossistema de aplicações saudável.

No início desta semana, a Meta afirmou que o Threads tem pouco menos de 100 milhões de utilizadores ativos mensais. Uma API e um ecossistema de aplicações de terceiros não vão necessariamente aumentar esse número, mas darão alternativas para as pessoas explorarem a plataforma.

Além disso, Meta e Mosseri falaram sobre a integração do Threads com o Fedisverse. Por isso, um ecossistema aberto com uma API bem mantida seria um bom passo para atingir esse objetivo.

