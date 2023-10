Esta é a funcionalidade que falta ao AirTag da Apple para ser muito mais útil

As pessoas gostam de saber onde têm as suas coisas, e essa é uma das razões pelas quais a Apple vende tantos AirTags. Mas este localizador só faz uma parte do trabalho: avisar o utilizador quando o iPhone se afasta demasiado. Mas e se avisasse também quando o AirTag se afasta e o utilizador está parado?

O AirTag da Apple é um pequeno gadget que utiliza tecnologia wireless para ser encontrado. Se colocar um nas suas chaves ou na sua carteira, pode localizá-las se desaparecerem com a aplicação "Encontrar" no seu iPhone.

Para além desta funcionalidade básica, um iPhone pode alertar o utilizador quando este deixa um AirTag para trás. Para muitas pessoas, isto é mais útil do que a função básica. Talvez não percam as chaves com frequência, mas gostariam de ser avisadas se deixarem uma mochila no escritório.

Mas esses alertas só são emitidos se o utilizador estiver em movimento. Os utilizadores não são avisados se um AirTag se afastar demasiado do utilizador enquanto este estiver parado.

Uma melhoria que já devia ter sido implementada no AirTag

Qualquer pessoa que esteja a com uma mala no aeroporto precisa de saber se esta, de repente, não está perto de si. Nunca é bom que qualquer coisa se mova sem que o utilizador se aperceba. E as pessoas que seguem o rasto dos seus animais de estimação com um AirTag gostariam certamente de ser notificadas quando o dispositivo se desloca para fora do alcance.

É possível que a Apple já tenha considerado adicionar esta funcionalidade e tenha decidido não o fazer. A empresa nunca disse nada sobre o assunto, mas o que não diz é importante. A página do AirTag no site da Apple é sobre como usar o dispositivo para encontrar coisas perdidas. Não há nada sobre a localização de objetos roubados.

A experiência de um homem de Nova Iorque explica provavelmente o porquê. A sua scooter foi roubada, e ele encontrou-a com um AirTag da Apple: e os ladrões deram-lhe uma tareia. Resumidamente, a Apple pode estar preocupada com o facto de o AirTag estar a ajudar as pessoas a arriscarem as suas vidas.

Outra potencial razão para os utilizadores do iPhone não serem alertados se um AirTag se afastar é o consumo de energia. Um iPhone terá de contactar o AirTag de dois em dois minutos para saber onde se encontra. Isto é um consumo de energia para ambos os dispositivos.

A Apple anuncia que um AirTag dura um ano sem precisar de mudar a bateria. Se for contactado centenas de vezes por dia, isso terá um efeito significativo na bateria.

As vantagens superam os inconvenientes

Os utilizadores devem ter a possibilidade de resolver os problemas por si próprios. Qualquer pessoa gostaria de saber se a sua mala está subitamente fora de contacto. Ser notificado imediatamente dá ao proprietário a hipótese de pedir ajuda e recuperá-la antes que seja irrecuperável.

É correto que a gigante de Cupertino recomende que as pessoas não sigam objetos roubados com AirTags, mas isso acontece a toda a hora e os resultados são muitas vezes bons. E embora a tecnologia não se destine a ser um localizador de animais de estimação, há quem a use para isso na mesma.

Portanto, adicionar esta funcionalidade tornaria o AirTag muito mais útil. E poderia ser dada a opção ao utilizador de a ativar ou não.

