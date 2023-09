Descubra como o iPhone 15 Pro Max falha no teste de resistência

Quando a Apple apresentou os seus novos smartphones, destacou os materiais usados e a construção do iPhone 15 Pro Max. A presença do titânio trazia uma aposta clara na resistência e na proteção. A verdade é que o primeiro teste ao iPhone 15 Pro Max deita por terra esta ideia e falha no primeiro teste de resistência.

Uma das partes mais importantes da última keynote da Apple foi dedicada ao iPhone 15 Pro Max e Pro, em especial à qualidade de construção e aos materiais usados. A Apple quis mostrar que a escolha do titânio não foi casual e que deverá ser a garantia de uma proteção adicional.

A verdade é que com estes equipamentos já acessíveis para os primeiros testes, os primeiros resultados práticos vão começar a surgir agora. No caso da resistência, agora em avaliação inicial, os resultados mostram-se contrários ao que a Apple mostrou em palco.

O conhecido site JerryRigEverything fez agora o teste de resistência a este iPhone e as conclusões não são as melhores. O iPhone 15 Pro falha em alguns pontos onde não poderia fazer. Curiosamente, este é o primeiro a falha desta forma nos últimos 10 anos.

O iPhone 15 Pro Max passa no teste de arranhões, o que significa que o vidro Ceramic Shield do iPhone começa a arranhar no nível 6 com ranhuras mais profundas no nível 7 na escala de durabilidade de Mohs. No entanto, ao iniciar o teste de dobra, o iPhone 15 Pro Max quebra imediatamente em menos de 5 segundos no teste com pressão mínima aplicada.

A quebra aconteceu imediatamente na parte traseira do dispositivo, mostrando que o vidro traseiro completamente rachado com o vidro a sair. O vidro da ilha das câmaras também quebrou no teste, mostrando que o painel de vidro traseiro definitivamente não é resistente à pressão em cenários da reais.

O iPhone 15 Pro também foi avaliado neste teste e os resultados diferiram neste caso. Ao contrário de modelo maior, o iPhone 15 Pro consegue passar sem problema no teste de durabilidade, sem defeitos ou quebras.

Estas não são boas notícias para a Apple, que vê o seu iPhone 15 Pro Max a ter problemas em passar num dos testes mais conhecidos da Internet. Com a presença do titânio, esta situação não deveria acontecer, sendo este dedicado a trazer uma resistência extra à nova proposta da Apple.