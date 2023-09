Com cada vez mais redes sociais presentes na Internet, o Facebook tem de se adaptar e criar novidades para se destacar. As mudanças têm surgido, mas agora uma nova foi revelada, que muda completamente esta proposta da Meta. Finalmente passam a existir perfis e assim podemos ter várias contas associadas apenas a uma pessoa.

O Facebook tem sido uma rede estática no que toca os perfis dos utilizadores. Estes têm apenas um disponível, que tem de ser usado em todos os contextos, sejam estes profissionais ou pessoais, para novos negócios ou simplesmente para o dia a dia.

Isso muda agora, com a novidade anunciada pela Meta. O Facebook passa a permitir que tenhamos perfis, completamente distintos e isolados, mas sempre associados à conta principal do utilizador. Este só tem de decidir onde quer publicar as suas novidades.

A mudança já chegou e está disponível, bastando procurar a opção "Criar novo perfil" nas definições da app do Facebook para dispositivos móveis. Aqui o utilizador só tem de definir o nome do novo perfil e assim este fica de imediato à conta. De destacar existe um limite de 4 perfis por conta.

A Meta revelou também que estes perfis vão funcionar de forma isolada e sem qualquer relação entre si. Os utilizadores do Facebook vão poder gerir de forma independente os contactos, as publicações e todos os recursos disponíveis. Desta forma há uma separação efetiva e permanente dentro destes perfis.

A gestão destes perfis também vai funcionar de forma isolada e independente. Estes não vão partilhar configurações, opções e outras definições. O utilizador deve verificar e adaptar estes elementos para cada novo perfil que for criado.

Esta era uma funcionalidade que era pedida há muito tempo para o Facebook. Podemos finalmente separar a nossa vida pessoal da profissional. Cada publicação passa a estar assim associada a cada um destes perfis e arrumados no seu contexto e nos seus contactos, sempre isolados e sem se cruzarem.