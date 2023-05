Instagram vai atacar o modelo do Twitter? Parece que sim!

Desde a chegada de Elon Musk que as mudanças no Twitter têm sido apontadas, pelos utilizadores, como negativas. Assim sendo, com olho de lince, o Instagram já tem uma alternativa na manga. Está, há meses, no forno, e deverá chegar no início do verão.

Não será uma adaptação do Twitter inserida no Instagram como, outrora, vimos acontecer com as Histórias e com os Reels, do Snapchat e do TikTok, respetivamente. Por sua vez, será uma nova aplicação para concorrer com o Twitter.

A ser testada, há meses, secretamente, por celebridades e influenciadores, a aplicação poderá ser conectada com o Instagram. Mais ainda, será compatível com outras aplicações, como o Mastodon, "provavelmente, a rede social mais parecida com o Twitter".

Historicamente, sabemos que a Meta gosta de experimentar e recriar recursos de outras aplicações e ferramentas de terceiros com base no que eles antecipam ser populares entre os seus utilizadores.

Disse Lia Haberman, professora de marketing social e de influência na UCLA.

A aquisição do Twitter por Elon Musk, bem como as consequentes mudanças que o empresário motivou, desagradaram aos utilizadores, abrindo uma oportunidade para aqueles que quisessem apresentar alternativas.

Curiosamente, foi através do Twitter que Lia Haberman partilhou o screenshot com uma descrição da nova aplicação.